Últimas horas para dos plazas de ordenanza en el Ayuntamiento de Cáceres y nuevo plazo para un economista en la diputación

Quedan apenas unos días para quienes quieran optar a una de las dos plazas de ordenanza del Ayuntamiento de Cáceres. El plazo de presentación de solicitudes termina este viernes, 18 de septiembre, después de permanecer abierto desde finales de agosto. Los dos puestos corresponden a personal funcionario y se cubrirán mediante el sistema de concurso-oposición por turno libre, por lo que no están reservados a trabajadores que ya formen parte de la administración municipal.

Uno de los aspectos que amplía el abanico de posibles aspirantes es la titulación. Para participar se exige estar en posesión del certificado de escolaridad o equivalente, además del cumplimiento del resto de requisitos incluidos en las bases. Entre ellos aparece una condición relevante que los interesados deben comprobar antes de formalizar la solicitud: estar en posesión de los permisos de conducción B y A1.

La convocatoria corresponde a la oferta de empleo público municipal de 2025 y las dos plazas pertenecen a la escala de Administración Especial, subescala Subalterna.

Las bases completas de la convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres el pasado 4 de agosto. Posteriormente, el proceso apareció en el Diario Oficial de Extremadura y el 20 de agosto se publicó en el Boletín Oficial del Estado el anuncio que activó el plazo para presentar solicitudes.

El periodo establecido es de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el BOE. El calendario administrativo sitúa así el último día para optar a estas dos plazas en este viernes, 18 de septiembre.

Los interesados pueden consultar toda la documentación del proceso a través de los canales oficiales de empleo del Ayuntamiento de Cáceres y de la convocatoria publicada en los boletines oficiales antes de realizar la inscripción.

La Diputación reabre una plaza de economista

No es la única oportunidad de empleo público que se mueve estos días en Cáceres. La Diputación Provincial ha vuelto a abrir el plazo de participación para cubrir una plaza de economista después de que se rectificaran las bases de una convocatoria que ya había sido publicada meses atrás.

El nuevo anuncio apareció en el BOE el pasado sábado, 12 de septiembre, y concede otros 20 días hábiles para presentar solicitudes exclusivamente en relación con las plazas o puestos afectados por la rectificación.

La plaza de economista pertenece a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Superior, y también se adjudicará mediante concurso-oposición y turno libre.

La convocatoria original había aparecido en el BOE el 18 de abril, después de que las bases se publicaran el 1 de ese mismo mes en el Boletín Oficial de la Provincia. La posterior modificación ha obligado ahora a habilitar un nuevo periodo para que puedan concurrir los aspirantes.

Septiembre deja así dos plazos de empleo público de interés en Cáceres, aunque dirigidos a perfiles muy diferentes.

El más urgente es el del Ayuntamiento: quienes aspiren a alguna de las dos plazas de ordenanza tienen hasta este viernes para completar la solicitud. En el caso de la Diputación, la reapertura ofrece un nuevo margen de 20 días hábiles para quienes quieran presentarse a la plaza de economista.

En ambos casos, al tratarse de procedimientos reglados, los aspirantes deben comprobar las bases completas antes de formalizar la inscripción, especialmente los requisitos académicos, documentación necesaria, tasas que puedan corresponder y condiciones concretas de cada proceso.