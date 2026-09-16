Andrés Licerán, David Holguín y María Ángeles Costa no repetirán en la lista del PSOE de Cáceres para las próximas municipales

Los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres Ángel Licerán, David Holguín y María Ángeles Costa no formarán parte de la candidatura socialista para las próximas elecciones municipales. Así lo ha confirmado este miércoles la secretaria general local del partido y candidata a la Alcaldía, Belén Fernández Casero, durante un desayuno con los medios de comunicación.

Fernández ha explicado que la salida de los tres ediles responde a una decisión personal y ha querido poner en valor el trabajo realizado durante esta legislatura. "Se marchan por voluntad propia", ha señalado la candidata socialista, que ha agradecido "su honestidad" y la labor desarrollada en el grupo municipal.

Fernández Casero en un desayuno con los medios este miércoles en Cáceres. / M. A. M.

La dirigente socialista ha indicado que los tres concejales han acusado el desgaste acumulado durante estos años tanto por la gestión de gobierno como por el papel de oposición y han decidido dar paso a nuevos compañeros para la próxima convocatoria electoral.

La lista

Sobre la configuración de la candidatura, Fernández ha avanzado que la lista no estará cerrada hasta los primeros meses del próximo año. "En torno a febrero o marzo presentaremos la lista", ha señalado.

Fotogalería | Comparecencia de Belén Fernández / Álvaro Quintanilla

La secretaria general del PSOE de Cáceres también ha destacado el respaldo recibido por la militancia tras su elección como candidata a la Alcaldía y ha insistido en que su proyecto político tiene como objetivo "transformar Cáceres".

La renovación de la candidatura socialista se produce de cara a las elecciones municipales previstas para 2027, en un proceso en el que los partidos comienzan a definir sus equipos y proyectos para la próxima legislatura.

Las declaraciones de Belén Fernández revelan un comportamiento casi inédito en la historia de la democracia: hablar con normalidad de la marcha de tres compañeros de partido, explicarla de manera clara y lanzando un profundo mensaje de agradecimiento a quien han acompañado al PSOE en las dos últimas legislaturas. La comparecencia de la candidata ha tenido lugar en la cafetería Zer'ys de la plaza Mayor, donde el PSOE ha ofrecido un desayuno en el que estaba presente David Holguín, que ha agradecido el tiempo que se ha dedicado a la labor política, a veces ingrata, y al servicio de Participación Ciudadana y LGTBI, dos campos nada fáciles en la política municipal, que ha sabido encarar con determinación y vocación de servicio público.

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La fórmula del café ha funcionado porque se ha desarrollado en un tono distendido, fuera de los despachos y en un lugar emblemático: los soportales de la plaza y en un establecimiento del comercio local. La candidata ha aprovechado para defender que se pone al frente de un proyecto en el que la ciudadanía "reconocerá a Cáceres" y para aseverar que presentará una lista renovada a la que llegan "solos" sin las influencias de la crispación política marcada por el gobierno central, la presencia de Vox o asuntos tan espinosos como Ceuta. Belén Fernández, a la que se ve ilusionada y con ganas de iniciar la carrera política, ha concluido con un "Me siento muy querida". Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina. Comienza la cuenta atrás.