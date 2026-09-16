El Ayuntamiento de Cáceres rebaja a unos 20 los usuarios que se quedaron sin subir al R8 frente a los más de 100 que denuncia Montesol

El Ayuntamiento de Cáceres ha respondido a las quejas de la Asociación Vecinal Montesol por la saturación del transporte urbano a primera hora y ofrece una fotografía muy diferente sobre el alcance de las incidencias registradas coincidiendo con el comienzo del curso. Según los datos que Vectalia ha trasladado al consistorio, aproximadamente diez viajeros no pudieron acceder al servicio de las 7.30 horas y otros diez al de las 7.45, de acuerdo con la información facilitada por los conductores.

La estimación municipal sitúa, por tanto, en alrededor de 20 los usuarios afectados en esas dos expediciones, lejos de los más de 100 que la asociación vecinal asegura que se quedaron sin poder subir a los autobuses al encontrarse completos. El ayuntamiento añade, en declaraciones a este diario, que los viajeros que no pudieron entrar en esos vehículos tuvieron la posibilidad de coger el siguiente servicio "tan solo seis minutos después".

Ha sido la respuesta del equipo de gobierno a una polémica abierta esta semana en La Mejostilla y que vuelve a poner el funcionamiento del R8 bajo la lupa justo cuando los desplazamientos aumentan por la vuelta a las clases. La controversia parte de la denuncia realizada por la Asociación Vecinal Montesol, que asegura que más de un centenar de personas se quedaron sin poder acceder a los autobuses de las 7.30 y las 7.45 horas debido a que habían alcanzado su capacidad.

Según la entidad, el problema se dejó sentir especialmente en las paradas de Las Águilas, Arsenio Gallego y avenida de Extremadura, una franja en la que coinciden vecinos que se desplazan a sus puestos de trabajo y estudiantes que acuden a sus centros educativos. La asociación considera que el problema no está tanto en la inexistencia de un autobús de refuerzo como en el momento y el lugar en los que comienza a funcionar.

El R8 fue concebido precisamente como un servicio para reforzar la Línea 8 en los días lectivos. Cuando el Ayuntamiento anunció su puesta en marcha en septiembre de 2025 destacó que permitiría aumentar la capacidad en las horas punta y que llevaría por primera vez el transporte urbano hasta el Polígono Empresarial Mejostilla. Un año después, es precisamente su primera vuelta la que Montesol quiere modificar.

Salir a las 7.25 desde el Polígono Mejostilla

La asociación ha trasladado al Ayuntamiento de Cáceres una propuesta concreta: que el primer R8 salga a las 7.25 horas desde el Polígono Empresarial Mejostilla, en lugar de iniciar ese primer recorrido desde la Plaza de Conquistadores. El cambio persigue que el vehículo atraviese La Mejostilla en dirección al centro durante la franja que los vecinos consideran más crítica, entre las 7.30 y las 7.45 horas.

"El objetivo de un autobús de refuerzo debe ser aumentar la capacidad de la línea precisamente cuando existe una mayor demanda", ha señalado Victoria Campos, vocal de la Asociación Vecinal Montesol. La asociación sostiene que adelantar la salida y cambiar la cabecera permitiría que el vehículo estuviera disponible en las paradas del barrio en el momento en que los autobuses ordinarios alcanzan una mayor ocupación. "Si el R8 está pensado para reforzar la Línea 8, tiene que hacerlo cuando más falta hace", defiende Campos.

Por tanto, Montesol no plantea en este momento incorporar otro vehículo a la red, sino reorganizar un servicio que ya existe para concentrar su capacidad en el tramo horario en el que asegura que se está produciendo la saturación.

El Ayuntamiento cree que puede ser algo puntual

El consistorio, sin embargo, no quiere realizar todavía esa modificación. El ayuntamiento considera necesario distinguir entre una situación excepcional vinculada al arranque del curso y una necesidad estructural que obligue a cambiar de manera permanente el funcionamiento del R8. Vectalia ha comunicado además al Gobierno local que el pasado año se produjo un escenario similar durante los primeros días lectivos y que, una vez estabilizados los horarios y los desplazamientos, la demanda terminó ajustándose.

Ese precedente es uno de los argumentos que defiende el gobierno local para pedir margen antes de modificar el servicio. La posición municipal pasa por mantener durante varios días el seguimiento de las expediciones y comprobar si la presión sobre los autobuses de primera hora continúa o disminuye conforme avanza septiembre.

El ayuntamiento asegura que mantiene una actitud de escucha hacia las propuestas planteadas por los vecinos y que estudiará cualquier modificación que pueda mejorar el transporte urbano. Pero antes de intervenir quiere contar con varios días de datos reales de demanda.

La cuestión a determinar es si los problemas detectados durante el inicio del curso se repiten diariamente y justifican una reorganización del R8 o si, como sostiene Vectalia que ocurrió el pasado año, la ocupación acaba normalizándose después de las primeras jornadas. El objetivo, según el consistorio, es adaptar el servicio ""de la manera más eficiente posible" a las necesidades de los viajeros, especialmente durante las horas punta.