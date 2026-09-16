El ayuntamiento constata una normalización de la Línea 8 de Cáceres: 8-10 viajeros no pudieron subir a las 7.45 de hoy

La situación de la Línea 8 del autobús urbano de Cáceres comienza a ajustarse después del aumento de viajeros registrado durante los primeros días del curso escolar. Al menos así lo indican los datos correspondientes a la mañana de este miércoles facilitados al Ayuntamiento por la empresa concesionaria del servicio y a los que ha tenido acceso este periódico. Según esa información, el autobús de las 7.30 horas pudo recoger a todos los usuarios que esperaban en las paradas y completó el recorrido sin dejar viajeros que no pudieran acceder al vehículo.

La situación fue diferente quince minutos después, aunque con una incidencia mucho menor que la denunciada durante el arranque del curso. En la expedición de las 7.45 horas, entre 8 y 10 personas no pudieron acceder inicialmente al autobús, contabilizando conjuntamente tres paradas situadas frente al aparcamiento de Mercadona, el centro de salud y la avenida de Extremadura. Esos usuarios tenían, según los datos trasladados por el consistorio, la posibilidad de recurrir al servicio de refuerzo R8, cuyo paso se produjo aproximadamente seis minutos después. La información municipal no detalla si todas esas personas acabaron subiendo al vehículo de refuerzo, sino que señala que disponían de esa alternativa para continuar el trayecto.

El Ayuntamiento de Cáceres vincula las dificultades experimentadas durante los últimos días al incremento de demanda que suele acompañar al comienzo del curso escolar y sostiene que la ocupación de los autobuses está evolucionando hacia una situación más normalizada a medida que avanzan las jornadas. El problema había cobrado especial relevancia en Montesol y La Mejostilla, donde la utilización de la Línea 8 a primera hora de la mañana se concentra especialmente en la franja comprendida entre las 7.30 y las 7.45 horas.

La Asociación Vecinal Montesol había solicitado el 15 de septiembre un cambio en la primera vuelta del R8 para que el refuerzo comenzase a las 7.25 horas desde el Polígono Empresarial de La Mejostilla y pudiera coincidir mejor con ese momento de máxima demanda. Los vecinos habían advertido además de problemas de capacidad durante los primeros días de curso y llegaron a cifrar en más de un centenar los usuarios que no pudieron acceder inicialmente a los autobuses en varias paradas. El dato ofrecido ahora por el ayuntamiento, en cambio, corresponde exclusivamente al servicio de este miércoles y refleja una reducción de esas dificultades.

A partir de los datos de la concesionaria, el consistorio considera que no se puede afirmar que los usuarios "se hayan quedado tirados" durante estas jornadas de mayor demanda, al existir un servicio de refuerzo pocos minutos después del paso de la Línea 8. La precisión es relevante porque los datos municipales diferencian entre no poder entrar inicialmente en uno de los autobuses por falta de capacidad y no disponer posteriormente de ninguna alternativa dentro del propio transporte urbano.

En el caso concreto de este miércoles, la primera expedición analizada, la de las 7.30 horas, no dejó viajeros sin recoger. En la siguiente, la de las 7.45, el número comunicado por la concesionaria se situó entre ocho y diez personas para las tres paradas afectadas, con el R8 circulando aproximadamente seis minutos después.

Seguimiento de las horas de mayor demanda

El consistorio no da por cerrado, sin embargo, el seguimiento de la Línea 8. Es más, mantiene la vigilancia sobre el funcionamiento del servicio, principalmente en las franjas de mayor ocupación, para comprobar cómo evoluciona la demanda una vez superados los primeros días del curso. La intención municipal es continuar además en contacto con los usuarios para detectar posibles necesidades y determinar si resulta conveniente introducir nuevos ajustes.

El equipo de gobierno insiste así en que el objetivo pasa por comprobar los datos de utilización y mantener el diálogo con los viajeros antes de tomar nuevas decisiones sobre el servicio. Y matiza que no existe un entrentamiento con la Asociación de Vecinos de Montesol, sino un criterio distinto a la hora de evaluar la cifra de pasajeros (la del ayuntamiento se basa en datos de Vectalia). La evolución de las próximas jornadas permitirá determinar si la reducción observada este miércoles se consolida o si la Línea 8 necesita algún ajuste adicional en su franja de mayor demanda.