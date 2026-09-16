Cáceres busca nuevos aficionados al 'ajedrez de las cartas': doce clases para aprender un juego en el que "el azar desaparece"

Doce clases, ejercicios semanales y muchas horas de práctica por delante. Esa es la fórmula con la que la Asociación Bridge de Extremadura vuelve a abrir en Cáceres la puerta a quienes quieran iniciarse en este juego de cartas por parejas, donde la estrategia y la habilidad tienen mucho más peso que el azar.

El nuevo curso, destinado a principiantes, arranca este miércoles 16 de septiembre en el hotel Extremadura y consta de doce sesiones, que se celebrarán los miércoles de 17.30 a 19.30 horas. Las plazas están limitadas a diez alumnos, aunque todavía será posible incorporarse en la segunda clase, ya que la primera tendrá un carácter introductorio.

La iniciativa no es nueva. El colectivo, con sede en la capital cacereña, organiza esta formación cada año durante el tercer cuatrimestre con la intención de seguir ampliando una comunidad que cuenta actualmente con 23 jugadores federados. Su presidente, Jean Denis Carrasco, hijo de españoles emigrantes en Francia, explica que el crecimiento de este juego de cartas empieza a notarse también en las competiciones. "En uno de los últimos torneos llegaron a participar hasta diez parejas extremeñas", afirma, un dato que según el presidente refleja el crecimiento de esta disciplina en la región extremeña.

Jean Denis Carrasco, presidente de la Asociación Bridge de Extremadura y el principal impulsor de este juego en Cáceres. / Carlos Gil

"Se trata de una disciplina que engancha muchísimo porque el azar prácticamente desaparece", resume Jean Denis. Ahí reside, a su juicio, una de las particularidades para entender el auge del bridge. A diferencia de otros juegos de cartas, recibir una mano favorable no asegura el éxito, ya que los mismos repartos pasan por distintas mesas y son disputados por varias parejas, lo que permite comparar después el resultado obtenido por cada una.

Aprender desde cero

Dominarlo, eso sí, requiere práctica y dedicación. "En doce clases se puede aprender bastante, pero también hay que sacar tiempo para estudiar", advierte el presidente de la asociación. Cada sesión combina la corrección de los ejercicios realizados durante la semana anterior, una parte teórica de aproximadamente media hora y otra práctica en la que los alumnos se sientan ya frente a la baraja. Una vez adquiridas las nociones básicas, añade, buena parte del aprendizaje llega precisamente a base de disputar partidas.

Otro de sus rasgos distintivos está en su lenguaje propio, que permite comunicarse durante la partida mediante un código común en todo el mundo. "Puedes jugar con un sudafricano, un australiano, un canadiense o un estadounidense y todos utilizan el mismo lenguaje", apunta.

Del aula a los torneos

El propósito de esta formación no es únicamente enseñar las reglas, sino que quienes completen el curso puedan después incorporarse a la actividad habitual de la asociación. Según Jean Denis, al término de las doce sesiones, los alumnos que hayan seguido el programa y trabajado durante la semana ya estarán preparados para empezar a participar en los torneos que organiza el colectivo.

Galería | Así son las jornadas en el Hotel Extremadura / Jorge Valiente

La entidad, que carece de ánimo de lucro, no cobra una cuota propia a sus integrantes. No obstante, para competir sí es necesario abonar la correspondiente cuota federativa nacional, que abre la puerta a participar en pruebas fuera de Extremadura. Un salto que han dado algunos de los aficionados que comenzaron a jugar hace apenas un par de años y que ya han acudido a torneos celebrados en ciudades como Santander, Zaragoza o Pontevedra. "Eso es lo bonito: cuando tienes cierto aprendizaje puedes ir a jugar donde quieras", asegura.

Atraer a los jóvenes

Uno de los principales retos del colectivo pasa por incorporar a nuevas generaciones. El presidente de la asociación regional reconoce que el bridge sigue teniendo mayor presencia entre personas jubiladas o con horarios que les permiten disponer de más tiempo, aunque también hay aficionados en activo que acuden a las partidas cuando sus obligaciones se lo permiten.

En este sentido, Jean Denis subraya que ya existen iniciativas dirigidas a acercar esta disciplina a los más jóvenes. Como ejemplo, cita el caso de la Universidad de Valladolid, donde se están concediendo créditos a estudiantes que se apuntan a esta disciplina y acuden a las clases durante un cuatrimestre.

En Cáceres, la asociación mantiene una programación estable con torneos presenciales y partidas 'online' en las que se conectan aficionados de distintos puntos de España. El curso que arranca ahora persigue precisamente ampliar esa base: que quienes se acerquen por primera vez al bridge no se limiten a completar las doce clases, sino que continúen jugando y terminen incorporándose a la vida de la asociación.