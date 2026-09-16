"Cinco horas en 2030; tres en 2034": el reto europeo que fija Bruselas y coloca a Cáceres en el eje Madrid-Lisboa en tren

La plataforma Sudoeste Ibérico en Red quiere que el compromiso europeo para mejorar la conexión ferroviaria entre Madrid y Lisboa deje de ser una sucesión de fechas sobre el papel y pase a tener un seguimiento público y periódico. Ese es uno de los principales planteamientos que Antonio García Salas, coordinador de la plataforma, trasladó este martes antes de mantener una reunión con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

García Salas ha acudido al encuentro para presentar a la institución provincial el proyecto que Sudoeste Ibérico en Red viene impulsando desde 2017 y que, según explica, va mucho más allá de la reivindicación de la alta velocidad entre las capitales española y portuguesa. La plataforma defiende una estrategia conjunta para mejorar las infraestructuras ferroviarias, viarias, digitales, energéticas e hidráulicas del suroeste peninsular y conectar este territorio con el resto de España, Portugal y Europa.

El tren Madrid-Lisboa es, sin embargo, la infraestructura que concentra buena parte de la atención. La plataforma recuerda que el pasado 31 de octubre de 2025 se publicó la Decisión de Ejecución de la Comisión Europea sobre la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Lisboa y Madrid dentro del Corredor Atlántico. Ese documento establece que a finales de 2030 debe existir una infraestructura que permita realizar el trayecto en unas cinco horas, mientras que el objetivo para finales de 2034 es reducir el viaje hasta las tres horas. La previsión contempla aproximadamente dos horas entre Madrid y la frontera y una hora entre la frontera y Lisboa.

Así será la conexión Madrid-Lisboa en tren que pasará por Cáceres. / Plataforma Corredor Sudoeste Ibérico en Red

El problema, para Sudoeste Ibérico en Red, es que la historia de este proyecto está marcada por retrasos y compromisos que se han ido aplazando durante años. Por eso, García Salas considera necesario establecer un mecanismo que permita comprobar de manera continuada si España y Portugal están cumpliendo lo previsto.

"En el foro del próximo 6 de octubre vamos a pedir, especialmente, la creación de una comisión de seguimiento". La propuesta es que en ella participen representantes de las administraciones públicas y del sector privado y que se reúna cada seis meses para conocer el estado de las obras, los posibles incumplimientos, los problemas surgidos y las medidas que se planteen para corregir las desviaciones.

Dos fechas para el mismo objetivo

La plataforma quiere que las fechas fijadas por Bruselas se conviertan en una hoja de ruta efectiva. La propia organización señala que la decisión europea obliga a España y Portugal a completar los estudios necesarios en 2027 y establece mecanismos de seguimiento entre ambos países. También plantea que los gobiernos presenten informes sobre sus actuaciones, compromisos, desviaciones y medidas correctoras.

"Nuestro objetivo es que se cumpla este plan que ha marcado Europa", señala García Salas. Pero, para conseguirlo, considera imprescindible que las administraciones, las empresas y la sociedad civil trabajen de forma coordinada y mantengan una posición común durante los próximos años.

La plataforma celebrará el próximo 6 de octubre en Madrid su X Foro Ibérico, centrado precisamente en las conexiones del Sudoeste Ibérico y, especialmente, en el eje ferroviario Madrid-Lisboa. El encuentro pretende reunir a entre 300 y 400 empresarios, profesionales, entidades sociales y empresariales, medios de comunicación y representantes públicos. Entre sus objetivos figura también reclamar formalmente esa comisión de seguimiento en España y Portugal.

García Salas con Morales. / Pablo Parra

Pero la reivindicación no se queda en el tren. Sudoeste Ibérico en Red plantea que España y Portugal elaboren un Plan Ibérico de Infraestructuras a diez años, revisable periódicamente, que permita abordar de manera conjunta las carencias existentes en carreteras, ferrocarriles, conexiones portuarias, redes digitales, energía y agua.

"Hay que pensar a medio y largo plazo en los temas de infraestructuras para irlos solucionando". La plataforma considera que muchas de estas actuaciones llevan décadas apareciendo en planes, compromisos políticos y titulares sin llegar a materializarse y que es necesario establecer una estrategia con objetivos concretos y continuidad en el tiempo.

Extremadura, en el centro del mapa

Dentro de ese planteamiento, Extremadura, y sobre todo la provincia de Cáceres, ocupa una posición estratégica para la plataforma. García Salas reivindica especialmente el papel de Cáceres, que considera una "centralidad importante" dentro de este espacio del Sudoeste Ibérico.

Esa posición se entiende mejor en el propio mapa de conexiones que maneja la plataforma. En él se dibujan tres grandes corredores ferroviarios atlánticos que atraviesan el Sudoeste Ibérico: el corredor central, que conecta Lisboa con Madrid a través de Extremadura; el corredor norte, que une Lisboa con Salamanca y Madrid; y el corredor sur, que conecta Madrid con Huelva y Faro.

Es el primero de ellos el que sitúa a Cáceres en el eje ferroviario Madrid-Lisboa. El trazado central parte de Lisboa, atraviesa Portugal hacia la frontera extremeña y continúa por la región pasando por Cáceres y Mérida antes de alcanzar Madrid. De esta forma, la provincia aparece integrada en una conexión que la plataforma plantea no como una línea aislada, sino como parte de una red más amplia de comunicaciones entre Portugal, Extremadura y el centro de España.

Mapa del corredor ibérico del sudoeste. / Plataforma Corredor Sudoeste Ibérico en Red

El mapa incorpora además otras conexiones ferroviarias convencionales y las principales autovías y carreteras de alta capacidad, reflejando la idea que defiende Sudoeste Ibérico en Red: el desarrollo del suroeste no depende únicamente de la alta velocidad, sino de contar con una red completa de comunicaciones capaz de conectar territorios, ciudades y zonas productivas.

Por eso, la plataforma sitúa junto al Madrid-Lisboa otras reivindicaciones, como la recuperación de la Vía de la Plata, mejoras de las conexiones por carretera y actuaciones sobre las redes digitales, energéticas e hidráulicas. La propia organización define el proyecto como un movimiento de cooperación público-privada nacido en 2017 con el objetivo de conectar el suroeste ibérico con las redes europeas y mundiales.

La Cámara de Comercio de Cáceres ya ha trasladado su apoyo a estas actuaciones y ha señalado la necesidad de mejorar la conectividad de Extremadura para reforzar su capacidad empresarial y frenar los efectos de la falta de infraestructuras.

García Salas apunta también a actuaciones más concretas en la provincia, desde las comunicaciones con Portugal hasta la mejora de determinados puntos que funcionan como cuellos de botella. Por ejemplo, el puente de Cabezuela del Valle, cuya finalización considera un avance, pero ha advertido de que siguen existiendo otros problemas que deben abordarse, entre ellos los relacionados con Tornavacas y la carretera N-110 que lo conecta con Navaconcejo.

La filosofía de la plataforma es que no todas las actuaciones necesitan grandes inversiones o décadas de obras. Algunas, sostiene, son pequeñas intervenciones capaces de resolver importantes cuellos de botella, mientras que otras requieren grandes proyectos que deben comenzar cuanto antes si se pretende completarlos en un horizonte de diez años.

"Sobrevaloramos lo que se puede hacer en un año, pero infravaloramos lo que se puede hacer en diez", resume García Salas.

Ese es el horizonte que Sudoeste Ibérico en Red quiere trasladar a la Diputación de Cáceres: pasar de reivindicaciones aisladas a una estrategia común para las infraestructuras del suroeste peninsular. Un planteamiento en el que el tren Madrid-Lisboa sigue siendo la pieza más visible, pero que pretende convertir las conexiones por carretera, ferrocarril, energía, agua y redes digitales en una misma agenda de futuro.