Directores de bienales internacionales visitan 'Memoria y Cenizas' en el Museo Casa Pedrilla de Cáceres

El Museo Casa Pedrilla ha recibido este fin de semana la visita de directores, comisarios y representantes de algunas de las principales bienales de arte contemporáneo de Europa, Estados Unidos y América Latina. La delegación internacional, integrada en la Bienal Viral, organizada por la Diputación de Cáceres, ha recorrido la exposición 'Memoria y Cenizas', del artista José Manuel Ciria, una de las propuestas culturales de la institución provincial que mayor interés ha suscitado entre los participantes.

Una exposición que dialoga con el espacio

La visita ha permitido a los responsables de estos encuentros internacionales acercarse a una intervención artística concebida específicamente para el Museo Casa Pedrilla y conocer la manera en la que Ciria establece un diálogo entre su obra, la arquitectura del espacio y la propia historia del edificio. Durante el recorrido, el artista ha acompañado a la delegación y ha explicado el proceso creativo de la muestra, así como las diferentes intervenciones y piezas diseñadas expresamente para el museo, sus patios y jardines. De este modo, los visitantes han podido descubrir una propuesta que va más allá del formato expositivo convencional y en la que el propio museo se integra como un elemento esencial de la experiencia artística.

La oferta cultural cacereña mira hacia el exterior

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez Morán, ha destacado la importancia de esta visita para la proyección cultural de la provincia. En su opinión, el interés despertado por 'Memoria y Cenizas' entre los representantes internacionales "pone en valor la capacidad de la Diputación de Cáceres para impulsar proyectos de arte contemporáneo de relevancia y proyección internacional".

La presencia de la delegación de la Bienal Viral en Cáceres se ha completado con visitas a otros espacios de referencia de la provincia, entre ellos el Museo Vostell Malpartida y el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear. Estos recorridos han servido para mostrar a los participantes la diversidad de la oferta artística cacereña y el patrimonio cultural vinculado a la creación contemporánea.