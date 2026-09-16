Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: Importancia de los doctorados en España, poca y, sin embargo…

Hace unos días comenzó el curso en la Universidad de Extremadura y en el acto de apertura se realizó la ceremonia de investidura de los nuevos doctores. Acto en donde se da la bienvenida a la Academia, al espacio simbólico del grado de mayor importancia que emite una universidad al albergar el conocimiento fruto de la investigación de los doctorandos. En España el 0,7% de la población de entre 25 y 64 años cuenta con un título de doctor; al compararlo con la europea nos situamos por debajo de la media de la Unión Europea y de la OCDE, donde el porcentaje ronda el 1,1%. No tan sólo tenemos esta disminución, sino que además apenas damos importancia a este título de doctor

En Alemania, por ejemplo, se puede reseñar en el carné de identidad como un atributo más de la persona y qué decir en los Estados Unidos, en los que el tratamiento precede siempre al nombre de la persona que lo posee. En nuestro país el nombre se les atribuye a los médicos, hayan o no realizado su tesis doctoral, y el reconocimiento se produce precisamente en ellos. Nuestra sociedad se asienta en la tecnología que nos permite adaptarnos mejor al ecosistema ambiental y satisfacer nuestras necesidades, y ella precisa de las investigaciones en las distintas áreas de conocimiento, justo es lo que representa un doctorado.

Un doctor es un investigador que permite generar esos conocimientos necesarios para construir la tecnología antes mencionada. No es posible una sociedad hipercompleja como las nuestras sin estos especialistas, por ello es necesario reconocer su labor referente del esfuerzo por abrir fronteras al conocimiento y a la expansión de la conciencia del hombre y de las sociedades que habitan y las hacen grandes con su esfuerzo e inteligencia.

Necesitamos más doctores para afrontar los ingentes retos del futuro y a la vez estos deberán ser reconocidos y ser imágenes, iconos de dirección para los jóvenes que quieran orientar su vida en beneficio de la sociedad. Si todos queremos ser futbolistas, actores, youtuberos, toreros y quién sabe qué, mal augurio nos espera. Ser doctor y dedicarse a la investigación es un bien en sí mismo para el individuo que lo emprende y, sobre todo, una necesidad para todos. Sigámoslo.