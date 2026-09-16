Extinguido en tres horas el incendio del Cerro de la Butrera de Cáceres: "No sabemos si ha sido intencionado"

En torno a las 21.30 de la noche de este martes, 15 de septiembre, los bomberos del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Cáceres (Sepei) recibieron el aviso de que el Cerro de la Butrera había salido ardiendo. A las 00.15, unas tres horas después, el último camión abandonaba la zona incendiada, la que va desde el Cerro Valhondo hasta el hotel low cost de la avenida de la Universidad.

El incendio había provocado una gran alarma, por la intesidad de las llamas, el humo, la dirección del viento y la cercanía a las casas, pero afortunadamente, la rápida actuación de los bomberos evitó que fuese a más y logró que no se propagara. Hoy miércoles, el Sepei no ha podido concretar el número de hectáreas quemadas ni tampoco las causas que han provocado el incendio: "No sabemos si ha sido provocado. Lo desconocemos", ha dicho en declaraciones a este periódico el jefe de guardia, Manuel Villa, que se ha remitido a lo que finalmente dilucide la investigación en curso.

Las dotaciones

Lo que sí ha concretado es el número de dotaciones que participaron en la extinción: tres (dos de Cáceres y hubo que pedir refuerzo a la de Trujillo), lo que sumaron 10 efectivos, que realizaron una labor impecable de servicio público.

El Cerro de la Butrera discurre paralelo a la Sierra de la Mosca, y su nombre histórico proviene de la presencia de nidos de buitres en la zona. Se sitúa en las inmediaciones urbanas y rurales de Cáceres, ofreciendo vistas panorámicas tradicionales de huertas, ermitas y puntos emblemáticos de la ciudad. El lugar es conocido localmente por albergar intervenciones artísticas y pinturas sobre roca del creador Raúl (Papoose) en sus alrededores.