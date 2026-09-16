Siete detenidos por el robo de 12.000 metros de cable eléctrico en Cáceres

El cobre sustraído en Cáceres ha dejado durante los últimos meses un rastro que va desde el alumbrado de diferentes zonas de la ciudad hasta una planta fotovoltaica. Dos operaciones desarrolladas por la Guardia Civil y la Policía Local han permitido seguir parte de ese recorrido y detener a siete personas. Las investigaciones, que forman parte de la operación 'Dragon Sur', abarcan cinco robos de cableado eléctrico en el casco urbano y varios asaltos a una instalación solar donde los daños y el material cortado alcanzarían los 200.000 euros.

Aunque se trata de dos actuaciones diferentes, ambas tienen el mismo elemento en el centro. El valor del cobre convierte el cableado en objetivo de sustracciones que no solo implican la pérdida del metal. Cortarlo supone también provocar desperfectos en las instalaciones y obligar posteriormente a sustituir largos tramos.

En esta ocasión, uno de los datos resume la magnitud del problema: en la planta fotovoltaica afectada se habrían llegado a cortar unos 12.000 metros de cable.

Cinco puntos bajo investigación

La primera actuación comenzó a tomar forma durante el verano. Desde mediados de julio se habían sucedido robos de cableado en distintos lugares de Cáceres y, en agosto, la información reunida por el Grupo Especial de Seguridad de la Policía Local dio paso a una investigación conjunta con la Guardia Civil.

Los agentes terminaron vinculando los hechos con Ronda Sur, Ronda Este, Ribera del Marco, Vistahermosa y Paseo Alto. En lugar de centrar las pesquisas únicamente en los lugares donde desaparecía el cable, la investigación puso también la mirada en lo que ocurría después con el metal.

Imagen de una de las personas detenidas durante la investigación. / Cedida a El Periódico Extremadura

Ese seguimiento llevó hasta empresas de tratamiento de residuos y negocios de compraventa de la provincia, y allí apareció una de las claves del caso.

Durante el periodo coincidente con las sustracciones, cuatro investigados habían vendido cobre por aproximadamente 3.600 euros. Las entregas no se concentraron en un único establecimiento y, según las pesquisas, se recurrió a diferentes identidades e incluso a otras personas para realizar algunas operaciones. Los investigadores consideran que esta forma de actuar habría podido servir para complicar la trazabilidad del material.

El resultado fueron cuatro arrestos. Uno de ellos está relacionado presuntamente con la ejecución de los robos, mientras que a los otros tres se les atribuye receptación. A todos se les imputa también pertenencia a grupo criminal.

Esperando para cargar

La segunda operación tuvo un desarrollo muy diferente. El escenario era una planta fotovoltaica situada en el término municipal cacereño que ya había sufrido varios asaltos.

La vigilancia establecida alrededor de las instalaciones desembocó en una intervención durante la madrugada del 11 de septiembre. Dos hombres habían sido detectados en el interior de la planta y los agentes localizaron en las proximidades una furgoneta que podía guardar relación con lo que estaba ocurriendo.

Imagen de las herramientas intervenidas durante la investigación. / Cedida a El Periódico Extremadura

La llegada del vehículo terminó precipitando la actuación. Los dos individuos salieron de la instalación cuando la furgoneta se acercó. Llevaban ropa oscura, gorras y diferentes herramientas y, según la investigación, pretendían utilizar el vehículo para retirar el cable que habrían conseguido cortar.

El conductor y los otros dos hombres fueron arrestados. Las averiguaciones posteriores permitieron además relacionar a dos de ellos con otros robos registrados anteriormente en esa misma planta solar.

Doce kilómetros sobre el suelo

Fue al reconstruir el conjunto de asaltos cuando apareció la dimensión económica del caso. Entre unos episodios y otros, los autores habrían cortado aproximadamente 12 kilómetros de cableado.

La factura no se limita al material que pudiera venderse después. Al valor del cable hay que añadir los desperfectos ocasionados para extraerlo y las reparaciones necesarias para devolver las instalaciones a su estado anterior. Todo ello eleva la estimación hasta unos 200.000 euros.

Imagen de una de las personas detenidas durante la investigación. / Cedida a El Periódico Extremadura

La situación judicial también ha avanzado. Después de la puesta a disposición de los detenidos por los robos de la planta fotovoltaica, dos de los hombres han ingresado en prisión provisional.

El cobre deja rastro

Las dos operaciones muestran además dos momentos distintos de este tipo de delitos. En una investigación, los agentes comenzaron cuando el cable ya había desaparecido y siguieron las posibles ventas del metal hasta reconstruir parte de su recorrido. En la otra, la intervención se produjo cuando presuntamente todavía se preparaba su retirada de las instalaciones.

De cinco puntos del casco urbano a una planta fotovoltaica y de allí a establecimientos de compraventa de metales, las pesquisas han seguido caminos diferentes hasta desembocar en siete arrestos. El cobre puede cambiar de forma, de manos e incluso de nombre cuando llega el momento de venderlo; lo que estas dos investigaciones demuestran es que también puede ir dejando un rastro detrás.

Trabajo coordinado

El concejal de Seguridad, Pedro Muriel, valoró positivamente en unas declaraciones el trabajo conjunto entre la Guardia Civil y la Policía Local de Cáceres. "Han vuelto a demostrar la importancia de trabajar de manera coordinada para combatir los robos de cableado de cobre".

Muriel subrayó que fue la policía quien detectó la sucesión de sustraciones que se venían produciendo desde julio, avisando a la Guardia Civil y comenzando así el dispositivo conjunto, compartiendo la información y realizando investigaciones que, finalmente, permitieron identificar a los presuntos responsables y localizar el destino del cable sustraído.

"Queremos valorar muy positivamente ese trabajo conjunto porque demuestra que sumando los recursos y las capacidades de nuestra Policía Local y del Cuerpo de la Guardia Civil somos más eficaces a la hora de prevenir y esclarecer este tipo de delitos y de proteger tanto los servicios públicos como las instalaciones, las infraestructuras de nuestra ciudad y el patrimonio de la misma", concluyó.