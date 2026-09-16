Guardiola reivindica desde Cáceres los más de 400 kilómetros de frontera con Portugal como base para el desarrollo de Extremadura

Cáceres se ha convertido este miércoles en punto de encuentro de las regiones fronterizas europeas con la celebración en el Palacio de Congresos del Comité Ejecutivo de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE). La cita abre varios días de encuentros comunitarios en la ciudad, con la cooperación territorial y el futuro de las políticas de cohesión como principales asuntos de debate.

El encuentro ha estado presidido por la presidenta de la Junta, María Guardiola, junto al secretario general de la ARFE, Martin Guillermo Ramírez, y el vicepresidente de la organización, Ard van der Tuuk, ante representantes de distintos territorios fronterizos europeos.

En este escenario, Guardiola ha reivindicado la vocación europea de la comunidad y ha defendido que se trata de un territorio "profundamente comprometido con el proyecto europeo, que lo siente como parte de su identidad". Guardiola, que ocupa una de las vicepresidencias de la ARFE, ha intervenido esta mañana ante los miembros de su Comité Ejecutivo.

Guardiola, entre el vicepresidente de la ARFE, Ard van der Tuuk, y el secretario general de la organización, Martin Guillermo Ramírez. / Gonzalo Lillo

La presidenta ha aprovechado además la presencia de representantes europeos para poner el foco en Cáceres y su aspiración a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. Una candidatura que, ha señalado, permitirá proyectar "una Extremadura abierta y dinámica" y mostrar al continente la capacidad de la región para impulsar proyectos de dimensión internacional.

Una región "europeísta, transfronteriza e iberoamericana"

Durante su intervención, Guardiola ha defendido que la posición geográfica de Extremadura no debe contemplarse únicamente como una circunstancia que ha marcado su historia, sino también como un elemento de futuro. "Nuestra situación geográfica sin duda ha marcado nuestra historia, pero también define una parte esencial de la Extremadura del futuro", ha afirmado.

A partir de esa idea, ha puesto en valor la evolución experimentada por las relaciones entre los territorios fronterizos desde la incorporación de España y Portugal al proyecto europeo. La presidenta ha recordado que durante siglos las fronteras actuaron principalmente como espacios de separación, mientras que la integración europea ha permitido sustituir progresivamente esa realidad por fórmulas estables de colaboración.

Guardiola ha situado precisamente esa cooperación territorial entre los principales avances propiciados por el proyecto europeo y ha señalado que constituye una de las líneas estratégicas de la comunidad para los próximos años. "Extremadura, y lo decimos con orgullo, es europeísta, es transfronteriza y es iberoamericana", ha resumido. Tres dimensiones que, a su juicio, se complementan y forman parte de una misma visión de futuro.

La reunión de la ARFE ha congregado en Cáceres a representantes de distintos territorios fronterizos europeos. / Gonzalo Lillo

La presidenta ha cerrado su intervención mirando de nuevo hacia Cáceres, a cuyos visitantes ha invitado a conocer durante estos días. "Espero y deseo que disfruten de su estancia en esta bella ciudad y en esta región", ha señalado antes de dar la bienvenida a los participantes en unos encuentros que mantendrán a la capital cacereña vinculada al debate europeo durante el resto de la semana.

Tres días con Europa en Cáceres

La agenda continuará este jueves 17 y el viernes 18 en el mismo Palacio de Congresos. La ciudad acogerá primero la reunión de la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE (COTER) del Comité Europeo de las Regiones, cuyos miembros debatirán sobre cohesión territorial, transportes y cooperación europea, además de votar y analizar distintos dictámenes. La reunión está programada entre las 11.00 y las 17.30 horas.

El programa seguirá el viernes con el diálogo local 'El futuro de la Política de Cohesión y su impacto en Extremadura', que reunirá a representantes políticos y de la sociedad civil de la región con participantes del ámbito europeo y académico.

Ese mismo día se celebrará la conferencia 'La Política de Cohesión 2028-2034 y la Cooperación Territorial Europea como palanca para la competitividad y paradigma del valor añadido europeo', centrada en el futuro de estas políticas y de instrumentos como Interreg.

Cáceres concentrará así durante tres jornadas una agenda europea que coincide con el debate sobre cómo deberán configurarse las políticas de cohesión a partir de 2028 y qué papel desempeñarán los territorios y las regiones fronterizas en el próximo periodo comunitario.