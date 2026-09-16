¿Hay que despertar a un sonámbulo? Magaly Donaire, psicóloga en Cáceres, desmonta uno de los grandes mitos

Caminar, hablar o incluso realizar determinadas acciones mientras se duerme puede parecer extraño, pero es una realidad para algunas personas. El sonambulismo, un trastorno del sueño rodeado de mitos y desconocimiento, sigue generando preguntas sobre sus causas y sobre qué sucede realmente durante estos episodios. Para arrojar luz sobre esta alteración del sueño, Magaly Donaire, psicóloga que trabaja con adultos y población infantojuvenil en Cáceres, explica sus principales características y posibles causas.

Cuando el cerebro permanece parcialmente activo

"El sonambulismo nos recuerda que dormir no significa que todo nuestro cerebro esté completamente "apagado". Es una parasomnia que suele aparecer durante el sueño NREM, especialmente en fases de sueño profundo, y se relaciona con un despertar incompleto. Durante un episodio, algunas funciones relacionadas con el movimiento y determinadas conductas pueden estar activas, mientras que otras, como la consciencia plena, el juicio o la capacidad de recordar lo ocurrido, permanecen en un estado de sueño. Por eso una persona puede levantarse, caminar, hablar o realizar determinadas acciones sin estar plenamente consciente de lo que está haciendo. Después puede no recordar nada o tener un recuerdo muy fragmentado", explica Donaire.

Desde su perspectiva como psicóloga, comprender qué sucede durante un episodio de sonambulismo es fundamental para interpretar correctamente el comportamiento de la persona. Aunque desde el exterior pueda parecer que está completamente despierta y que es consciente de lo que hace, la realidad es muy distinta. Según menciona, conocer las características de este trastorno ayuda a reducir el miedo, evitar sentimientos de culpa y desterrar interpretaciones erróneas sobre estas conductas.

Estrés, descanso y sonambulismo

Por otro lado, el estrés y la ansiedad también pueden desempeñar un papel en la aparición de episodios de sonambulismo. Pero, ¿qué relación existe realmente entre estos factores y el trastorno?

"Puede existir una relación, pero es importante no simplificarla. El sonambulismo no significa que una persona tenga ansiedad, ni se puede afirmar que alguien sea sonámbulo simplemente porque está atravesando una situación de estrés. Sí existen determinados factores que pueden favorecer la aparición de estos episodios o aumentar su frecuencia, como dormir poco, mantener horarios irregulares o atravesar periodos de especial estrés. El estrés puede alterar nuestro descanso y hacer que el sueño sea menos estable, pero no existe una única causa. Por eso, no deberíamos entender el sonambulismo como un problema exclusivamente psicológico. Como psicóloga, considero más útil observar el contexto de cada persona: cómo está durmiendo, cuánto descansa, si ha habido cambios en sus rutinas o si está atravesando un periodo especialmente exigente. Y, sobre todo, es importante no culpabilizar. Pasar por una época de estrés no significa que la persona esté provocándose el sonambulismo ni que deba controlarse mejor", destaca.

Desmontando los mitos

Por último, en relación con los mitos que todavía persisten en torno al sonambulismo, algunos de ellos incluso falsos, Donaire señala que uno de los más extendidos consiste en creer que la persona sonámbula actúa de manera consciente durante el episodio. Sin embargo, esta percepción no se corresponde con la realidad, ya que, aunque pueda realizar movimientos o incluso llevar a cabo acciones aparentemente intencionadas, la persona se encuentra en un estado de sueño y no es plenamente consciente de lo que está haciendo.

"No es así. Durante el episodio se produce un despertar incompleto y la consciencia está alterada. Además, tendemos a pensar que la persona necesariamente recordará lo ocurrido, cuando en realidad es frecuente que, al despertar, no recuerde el episodio o lo haga solo de manera parcial. Otro mito muy extendido es que el sonambulismo siempre es consecuencia del estrés, la ansiedad o algún problema psicológico. Aunque estos factores pueden intervenir, no deberíamos reducirlo a una única causa. Y existe otra creencia muy conocida: que nunca se debe despertar a una persona sonámbula. Tampoco es una regla absoluta, lo primero es garantizar su seguridad. Si existe riesgo de que pueda hacerse daño, es necesario intervenir, mientras que, si no hay peligro, lo habitual es acercarse con calma y acompañarla suavemente hacia un lugar seguro, evitando asustarla o sujetarla bruscamente. Creo que muchos de estos mitos tienen algo en común: nos llevan a interpretar la conducta únicamente desde lo que vemos, en lugar de intentar comprender qué está ocurriendo realmente", concluye.