El mapa del amianto en Cáceres: los 13 barrios con mayor concentración de cubiertas

El problema del amianto que el PSOE quiere llevar este jueves al pleno de Cáceres ya tiene nombres sobre el mapa. El Grupo Municipal Socialista ha analizado la información disponible en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la ciudad y sitúa en 13 áreas los principales núcleos de concentración de cubiertas que identifica como fibrocemento con amianto.

La distribución abarca diferentes puntos de Cáceres y no se limita a un único distrito. Entre las zonas señaladas se encuentran barrios populares construidos o desarrollados durante las décadas de mayor utilización del fibrocemento, pero también áreas más próximas al centro.

El listado elaborado por los socialistas sitúa los principales núcleos en Charca Musia, Aldea Moret, Las Trescientas, Llopis, Moctezuma, Argentina, Reyes Huertas, Virgen de la Montaña, La Madrila, Aguas Vivas, San Marquino y San Blas.

A ellos se suma una presencia más dispersa que el PSOE localiza entre San Juan, Casas Baratas, Margallo y Peña Redonda.

En el caso de Moctezuma, los socialistas identifican especialmente la zona conocida como Bocadito.

Los 13 puntos que señala el PSOE

La relación que maneja el Grupo Municipal Socialista queda distribuida de la siguiente manera:

Charca Musia Aldea Moret Las Trescientas Llopis Moctezuma, especialmente la zona de Bocadito Argentina Reyes Huertas Virgen de la Montaña La Madrila Aguas Vivas San Marquino San Juan, Casas Baratas, Margallo y Peña Redonda, con presencia más atomizada San Blas

La identificación realizada a partir del SIG sirve al PSOE para poner territorio a una propuesta que hasta ahora se había planteado en términos generales. No supone, sin embargo, un inventario técnico inmueble por inmueble ni determina por sí sola el estado de conservación de cada cubierta.

La formación quiere que esa fotografía inicial dé paso precisamente a un diagnóstico más exhaustivo que permita conocer dónde se encuentra el material, su estado y las prioridades de retirada.

Ayudas de hasta el 100% en los barrios más vulnerables

El mapa se incorpora al debate abierto por la moción que el PSOE llevará al pleno municipal de este jueves para impulsar un Plan Integral de Desamiantado en Cáceres.

Una de las medidas principales consiste en crear una línea extraordinaria de subvenciones municipales para retirar y sustituir fibrocemento en edificios residenciales.

La propuesta plantea que esas ayudas puedan alcanzar hasta el 100% del coste cuando se trate de comunidades de propietarios o familias con menos recursos situadas en barrios obreros o zonas de atención preferente.

Los socialistas quieren que la renta per cápita determine el acceso a las ayudas y defienden que el coste de una retirada especializada no puede convertirse en una barrera para los hogares que carecen de capacidad económica para afrontarlo.

La moción plantea financiar esa línea con remanentes de tesorería del Ayuntamiento, aunque la fórmula concreta tendría que desarrollarse posteriormente si la iniciativa sale adelante.

Un problema que el PSOE no limita a las viviendas

La propuesta socialista va más allá de las cubiertas residenciales localizadas en el mapa.

El grupo sostiene que el fibrocemento también puede permanecer en edificios públicos, centros educativos y sanitarios, dependencias administrativas y redes de canalización, por lo que reclama una actuación coordinada del Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura.

El PSOE quiere que la Administración autonómica elabore y publique en un plazo máximo de seis meses un plan calendarizado para retirar el amianto de los edificios e instalaciones de su competencia dentro del término municipal.

La prioridad que plantea la moción serían los centros educativos y sanitarios y las canalizaciones o conducciones de agua cuya titularidad o gestión corresponda a la Junta.

Revisar también las redes de agua

En el ámbito estrictamente municipal, los socialistas reclaman actualizar de manera urgente la auditoría y el inventario de las canalizaciones de agua y de todos los inmuebles que formen parte del patrimonio del Ayuntamiento.

El siguiente paso sería fijar un programa de sustitución acompañado de financiación en el próximo presupuesto municipal.

El PSOE sostiene que el problema no puede abordarse únicamente desde la propiedad privada y defiende que las administraciones también deben revisar sus instalaciones y asumir las actuaciones que les correspondan.

Ayuda para tramitar una retirada compleja

La moción incorpora otra pata dirigida a las comunidades de propietarios: crear un servicio municipal que las acompañe cuando tengan que afrontar la retirada del fibrocemento.

El Servicio Municipal de Asesoramiento e Intervención Social planteado por los socialistas prestaría apoyo técnico, burocrático y legal, especialmente en las zonas con mayor vulnerabilidad.

Entre sus funciones estarían ayudar con las licencias, facilitar el contacto con empresas habilitadas para trabajar con amianto y orientar a las comunidades para acceder a programas autonómicos o europeos de rehabilitación.

El objetivo del PSOE es que el mapa de las cubiertas sea un primer paso para ordenar las actuaciones. La propuesta que llega este jueves al pleno combina así dos planos: saber dónde se concentra el problema y establecer ayudas y calendarios para comenzar a retirarlo.