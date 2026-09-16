Renovación de la flota municipal
Dos nuevos vehículos eléctricos para reforzar el mantenimiento urbano en Cáceres
El ayuntamiento incorpora a la Brigada de Obras dos unidades destinadas a los servicios de mantenimiento y electricidad
El parque móvil municipal suma dos nuevos vehículos destinados a reforzar los trabajos de mantenimiento y electricidad que desarrolla la Brigada de Obras en la capital cacereña. Ambos son 100% eléctricos, ofrecen una autonomía de hasta 330 kilómetros y tienen una carga útil de 750 kilos. Las dos unidades estarán a disposición del ayuntamiento mediante el servicio integral de alquiler flexible de Andacar S.A., con un contrato de renting por un periodo de cuatro años.
El concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, ha enmarcado la incorporación de estos vehículos en la modernización de los recursos con los que trabajan los servicios municipales y en la mejora de sus condiciones de operatividad. "Contribuimos a reducir las emisiones contaminantes y avanzar hacia una ciudad más sostenible y eficiente", ha señalado.
Según el edil, la renovación de estos medios permitirá además facilitar las tareas de mantenimiento y electricidad y dotar a los trabajadores de herramientas más adaptadas a las necesidades del servicio. Todo ello, ha añadido, con el objetivo de ofrecer "una atención cada vez más eficaz a la ciudadanía".
Más seguridad y espacio
En cuanto a sus prestaciones, los dos vehículos cuentan con cinco plazas, 136 caballos de potencia y una batería de 50 kWh. Se trata de dos Toyota Proace City Verso L1 Combi GX que disponen además de un amplio equipamiento de seguridad y asistencia a la conducción, con seis airbags, sistema precolisión con detector de peatones, asistente de cambio involuntario de carril, reconocimiento de señales de tráfico, sensores traseros de aparcamiento y llamada de emergencia.
El interior también está pensado para adaptarse a las necesidades de la Brigada de Obras. Los asientos de la segunda fila pueden plegarse y retraerse, lo que permite ampliar el espacio disponible para el transporte de herramientas, materiales y otros elementos necesarios durante los trabajos municipales.
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