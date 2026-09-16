Ratifican tres años y diez meses de condena a un hombre por embestir un coche de la Policía Local durante una fuga en Cáceres

La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado una condena de tres años y diez meses de prisión para un hombre que embistió con su vehículo a un coche de la Policía Local cuando trataba de escapar de un control en la capital cacereña.

La sentencia, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, desestima el recurso presentado por el condenado y mantiene la resolución de primera instancia, que le impuso la misma pena por un delito de atentado a agentes de la autoridad mediante el uso de un vehículo a motor, con la agravante de reincidencia. También mantiene la indemnización de 102,32 euros por los daños ocasionados al vehículo policial.

Embistió al coche policial para continuar la fuga

Los hechos ocurrieron el 22 de enero de 2023, cuando el acusado circulaba en un BMW por la avenida Juan Pablo II y se encontró con un control policial. Según los hechos probados, aceleró, ignoró las señales de los agentes y emprendió la huida a gran velocidad y realizando maniobras para evitar a los vehículos policiales.

Uno de los agentes consiguió situarse en paralelo e intentó cerrarle el paso. El condenado, con el objetivo de continuar la fuga, realizó entonces una maniobra con la que impactó contra el coche policial, que sufrió daños valorados en 102,32 euros.

La defensa sostuvo durante el recurso que se había producido únicamente un "roce" o "raspado" y cuestionó que estuviera acreditado quién había provocado el impacto.

La defensa sostuvo durante el recurso que se había producido únicamente un "roce" o "raspado" y cuestionó que estuviera acreditado quién había provocado el impacto. La Audiencia rechaza esta interpretación y considera que el agente que conducía el vehículo ofreció un testimonio más preciso por haber sido "protagonista directo" de lo ocurrido.

La Sala considera que el acusado trató de "obstaculizarlo y apartarlo" para evitar ser interceptado y respalda la conclusión de primera instancia de que se trató de una "embestida" buscada deliberadamente. Por ello mantiene la condena por atentado y descarta que los hechos puedan reducirse a una simple resistencia o desobediencia.

La Sala desvincula al condenado de lo ocurrido después

Tras el primer impacto, los agentes continuaron la persecución por vías diferentes. El mismo policía que había intervenido en ese episodio siguió al acusado por la carretera de Mérida y posteriormente por la de Badajoz, donde se salió de la vía y chocó contra la mediana, lo que le impidió continuar.

La Audiencia considera que no existe prueba suficiente para relacionar esa salida de la calzada con una maniobra del condenado. La propia sentencia señala que no se pudo acreditar que ese episodio tuviera "su causa en una maniobra realizada por el acusado".

Tampoco considera probado que el agente resultara lesionado como consecuencia del primer impacto ni que el vehículo quedara inutilizado por este. La única consecuencia material acreditada fue el daño causado al coche policial, cuya reparación ascendió a 102,32 euros.

La defensa había reclamado además que se tuviera en cuenta como reparación del daño el pago de 600 euros realizado antes del juicio, pero la Audiencia rechaza esta petición al no estar relacionado ese importe con los daños del vehículo que sí quedaron acreditados.

También descarta una atenuante por consumo de alcohol o drogas, al no existir pruebas de alcoholemia o consumo ni un informe médico que acreditase una afectación de sus facultades.

La Audiencia confirma así íntegramente la condena de primera instancia y las restantes responsabilidades civiles, además de imponer al acusado las costas del recurso. La sentencia podía ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo por infracción de ley.