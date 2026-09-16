'El último brindis', una nueva plataforma cultural y 'El Reflejo de Juana': tres citas en Cáceres

Propuestas diversas para todos los públicos.

Presentación de 'El último brindis', de Julián Quirós

La Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero acogerá este 17 de septiembre, a las 20.00 horas, la presentación de El último brindis, el nuevo libro de Julián Quirós, director de ABC. El acto se celebrará en la Casa Palacio de Los Becerra, situada en la Plaza de San Jorge, número 2. La presentación contará con la participación del propio Quirós, junto al escritor Juan Manuel de Prada, la periodista María Hurtado, el catedrático de la Universidad de Extremadura José Luis Bernal y el escritor Diego Doncel, que acompañarán al autor durante este encuentro literario.

Cartel oficial de la presentación del libro. / Cedida

Cáceres presenta 'Cofre de Teselas', una nueva plataforma cultural

El Palacio de la Isla de Cáceres acogerá este jueves, 17 de septiembre, la presentación de 'Cofre de Teselas', una nueva plataforma cultural que nace con el objetivo de impulsar el encuentro, la participación y el desarrollo de iniciativas vinculadas a la cultura en la ciudad. El acto, previsto a las 19.00 horas, permitirá conocer de primera mano el proyecto, su propuesta y las diferentes iniciativas que comenzarán a dar forma a esta nueva plataforma. La presentación servirá así como punto de partida para un espacio que busca contribuir a la actividad cultural de Cáceres y generar nuevas oportunidades de participación en torno a la cultura. La cita tendrá lugar en el Palacio de la Isla, en la Plaza de la Concepción 6, con entrada abierta a quienes quieran conocer esta nueva propuesta cultural.

El Ateneo presenta 'El Reflejo de Juana'

El Ateneo de Cáceres acogerá este jueves, 17 de septiembre, la presentación de El Reflejo de Juana, un proyecto impulsado por Habla de Arte Patrimonio y Cultura que propone un encuentro entre diferentes disciplinas artísticas como la literatura, la fotografía, la música y la creación artística. La jornada, que comenzará a las 19.30 horas, incluirá la presentación del proyecto y del libro, además de las actuaciones de Laura Álvarez y Andrés Varo. El programa se completará con la inauguración de una exposición fotográfica, un pequeño mercado literario y una feria en la que participarán artistas vinculados a la iniciativa. La propuesta busca reunir distintas expresiones culturales en un mismo espacio y ofrecer al público una experiencia que combine creación, literatura y artes visuales.