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Vivienda protegida

Urvipexsa prepara la licitación de 100 VPO en El Junquillo de Cáceres para finales de año

La Junta destina 21,9 millones a una primera fase de 110 viviendas protegidas en Extremadura, de las que 100 se construirán en la capital cacereña

Fotogalería | Nuevas viviendas en El Junquillo de Cáceres

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Fotogalería | Nuevas viviendas en El Junquillo de Cáceres / Cedidas a El Periódico

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Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó este martes una nueva transferencia de fondos a Urvipexsa para avanzar en la construcción de vivienda protegida en Extremadura. La dotación asciende a 21,9 millones de euros y permitirá financiar una primera fase de 110 inmuebles, con Cáceres como principal destino de la actuación. De ese paquete, 100 viviendas se levantarán en Cáceres, mientras que las diez restantes se repartirán entre Arroyo de la Luz, con cuatro, y Guareña, con seis. La actuación cacereña estará localizada en la calle Dalia, número 3, en el barrio de El Junquillo.

La promoción cuenta ya, según la información facilitada por la Consejería de Infraestructuras a este diario, con los elementos técnicos necesarios para avanzar hacia la contratación de las obras, entre ellos la licencia y la planificación de las primeras cien viviendas. El proyecto se encuentra ahora en la fase previa a la actualización de precios, un trámite necesario antes de cerrar el presupuesto definitivo con el que se sacará la obra a licitación.

La previsión es que el procedimiento pueda ponerse en marcha a finales de este año. A partir de ahí, y una vez adjudicados los trabajos, las estimaciones técnicas sitúan el plazo de ejecución de la promoción en torno a dos años.

Las cien viviendas previstas serán de dos y tres dormitorios y tendrán superficies comprendidas entre 60 y 80 metros cuadrados. Los pisos dispondrán de salón-comedor, cocina, uno o dos baños en función de su tipología, terraza, plaza de garaje y trastero.

La promoción se plantea en régimen de vivienda protegida. Además, quienes resulten adjudicatarios podrán acogerse, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente, a ayudas directas de hasta 10.000 euros para la adquisición de la vivienda.

El procedimiento para encontrar compradores, de hecho, no parte de cero. Urvipexsa ya celebró el correspondiente sorteo público y actualmente está contactando con las personas participantes para continuar con la adjudicación y avanzar en la formalización de la compra.

Otra promoción de 100 viviendas

El movimiento de Urvipexsa en El Junquillo no se limita a esta primera promoción. La empresa pública está impulsando en el mismo ámbito de Cáceres otras 100 viviendas protegidas, aunque esta segunda actuación se encuentra en una fase anterior.

En este caso continúa abierto el proceso de recogida de encuestas para conocer la demanda existente. Las personas interesadas pueden cumplimentar el formulario habilitado por Urvipexsa con vistas a participar en los futuros procedimientos de adjudicación si finalmente avanza la promoción.

El Junquillo se convierte así en uno de los principales focos de la política de vivienda protegida de la Junta en Cáceres. La primera promoción tiene ya su adjudicación en marcha y se aproxima a la fase de licitación de las obras, mientras la segunda continúa condicionada por los pasos previos de planificación y análisis de la demanda.

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Las actuaciones se integran en el Plan Habita Extremadura, con el que el Ejecutivo autonómico pretende ampliar el parque de vivienda protegida y facilitar el acceso a inmuebles a precios regulados.

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