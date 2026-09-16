Vox lleva al pleno de Cáceres la defensa de Ceuta y Melilla y exige firmeza ante Marruecos

La defensa de Ceuta y Melilla llegará este jueves al pleno del Ayuntamiento de Cáceres. Vox ha presentado una moción en defensa de la soberanía e integridad territorial de España y de apoyo a ambas ciudades autónomas. El grupo municipal pide rechazar "categóricamente" cualquier reivindicación de Marruecos sobre territorio español y reclama una respuesta "firme, clara e inequívoca" al Gobierno central.

La propuesta sostiene que la pertenencia de ambas ciudades a España "no es negociable ni susceptible de fórmulas de soberanía compartida" y reivindica su carácter de parte "integrante e inseparable" del país, al igual que el resto de plazas y territorios españoles en el norte de África.

La formación vincula la presentación de la moción a unas recientes declaraciones de miembros del Gobierno marroquí que, según la formación, cuestionan la españolidad de Ceuta y Melilla y califican como "ocupados" determinados territorios españoles. Su portavoz municipal, Eduardo Gutiérrez, considera que estas manifestaciones suponen "un grave ataque a nuestra soberanía y a nuestra integridad territorial".

Miles de jóvenes marroquíes cruzan la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta el pasado 30 de julio. / Efe

Revisar la cooperación bilateral

Vox apela al Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado entre España y Marruecos en 1991, que recoge el compromiso de ambos países de respetar su integridad territorial, independencia política y soberanía. La formación considera que las reivindicaciones territoriales planteadas desde Marruecos chocan con esos principios.

Por ello, plantea instar al Gobierno de España a exigir al país vecino una declaración pública y expresa de respeto a la integridad territorial española. Mientras persistan estas reivindicaciones, reclama además revisar los instrumentos de cooperación bilateral y promover, conforme a la legislación vigente, la suspensión del citado tratado.

El grupo municipal sostiene que España puede mantener relaciones de cooperación y buena vecindad con Marruecos, pero advierte de que "ningún interés económico, migratorio o diplomático puede estar por encima de la defensa de nuestra soberanía y de nuestras fronteras".

Más medios en las fronteras

La propuesta reclama además reforzar los medios humanos, materiales y jurídicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados al control fronterizo, así como exigir a Marruecos el cumplimiento de sus obligaciones en materia de readmisión y retorno.

Asimismo, plantea que el Ayuntamiento de Cáceres exprese su apoyo a los ciudadanos de Ceuta y Melilla y reconozca la labor de quienes trabajan en la protección del territorio y la seguridad nacional.

En caso de que la iniciativa salga adelante, el acuerdo será remitido a la Presidencia del Gobierno, al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Congreso de los Diputados, al Senado y a los gobiernos de ambas ciudades.