Los vecinos de Villar del Pedroso, en la comarca cacereña de la Jara, se quejan del deficiente funcionamiento de la señal de televisión y la mala cobertura de algunas compañías móviles, a pesar de disponer de un entorno natural privilegiado, en el límite con la provincia de Toledo.

No pueden sintonizar Canal Extremadura, lo que supone un malestar generalizado en todo el municipio. «El caso es que esto no es de ahora, sino que ya viene de largo, lo que nos ha llevado a transmitir el problema infinidad de veces a las autoridades políticas, sin que hasta el momento hayan dado resultado», lamenta la vecina Vicenta Jiménez, a la que encontramos en el Mesón La Jara leyendo El Periódico Extremadura entre los intentos infructuosos de sintonizar la tele autonómica extremeña. De hecho, recientemente los alcaldes de la comarca, entre ellos el de Villar, Óscar Fernández, pidieron soluciones. La Diputación de Cáceres se comprometió a mediar.

«Ya estamos cansados de no ver las noticias de nuestra tierra, porque pagamos los impuestos como el resto de los extremeños por una televisión que no vemos. Y no se nos da un servicio básico, es una pena», destaca Mariano Gil, otro residente del pueblo.

«Telefónica es la única que funciona por aquí, tanto la dificultad para acceder a internet como los problemas con la televisión se vienen produciendo desde hace ya muchos años; escríbalo con mayúsculas», advierte Jesús Domínguez.

«Hay una falta de mantenimiento o inversión en la red o en las antenas», añade Domínguez, que además indica que llevan quejándose bastante tiempo pero que ya está cansado de que «las quejas no sirvan para nada». Él es de Mohedas de la Jara, de Toledo, y lleva 30 años en Villar del Pedroso, donde se casó.

«Es curioso que la tele manchega, la de mi tierra, la vemos perfectamente, pero no ocurre lo mismo con la extremeña. Cuentan que te tienes que conectar por satélite, pero no todo el mundo puede pagar ese servicio», lamenta. Todos ellos apuntan que las comunicaciones son vitales para atraer población, y más ahora, dicen, que está de moda el teletrabajo.