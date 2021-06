La generosidad se contagia y mejora el bienestar de los seres humanos. Un claro ejemplo de ello es el de Ignacio Lozano, responsable de los apartamentos turísticos A Fala en la localidad cacereña de Trevejo. Hace cerca de diez días Nacho recibió la llamada para ponerse la primera vacuna contra el coronavirus en el Palacio de Congresos de Badajoz. Esa misma tarde preparó un sobre con una fotografía premiando con un fin de semana en sus instalaciones de Sierra de Gata para el enfermero o enfermera que le pusiera la primera dosis.

«Es mi pequeña contribución a un colectivo sin el cual no pudiéramos salir de esta pandemia. De esta forma les agradezco y reconozco la encomiable labor sanitaria y social que han desarrollado durante los momentos más duros de la crisis sanitaria, en la que los contagios y los fallecidos se desbordaron. Ellos son sin duda héroes de nuestro tiempo», cuenta en declaraciones a El Periódico.

Fue el ATS Juan Carlos Púa Cáceres quien le administró esa primera dosis contra el covid-19 a el empresario y se da también la circunstancia de que su madre, Purificación, desciende de Acebo. Este sábado y domingo el enfermero se encuentra disfrutando de un tiempo de relax en la tierra de su progenitora.

«No me lo esperaba y me hizo una tremenda ilusión», cuenta Púa con orgullo mientras resalta el trabajo de todos sus compañeros. «Para que un hospital o un centro de salud funcione hay muchas personas desarrollando su labor. Y evidentemente el personal sanitario, especialmente profesionales que trabajan en plantas y servicios que tratan los casos de contagiados por el virus han estado sometidos a un gran desgaste».

Y añade: «Voy a volver a reencontrarme con mi niñez y disfrutar de un lugar tan bonito y especial. El contacto con los vecinos del entorno en los pueblos es un auténtico tesoro, la paz y la tranquilidad que se respira en ellos es indescriptible», concluye. Y qué mejor, que en los apartamentos A Fala, elegidos como Mejor Alojamiento Rural del país por la web Escapada Rural.