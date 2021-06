La fábrica de diamantes ha sido, sin duda, el tema más tratado en los últimos días en la ciudad, después de que el viernes, José Antonio Redondo, el alcalde, acudiera a la presentación del proyecto junto al presidente de la Junta y las empresas promotoras.

Precisamente, ayer tuvo lugar una comparecencia del edil en la que se trató este tema y en la que avanzó que las obras de construcción de la fábrica podrían adelantarse hasta un año y que la empresa americana había conocido el polígono industrial el sábado.

Del mismo modo, añadió que incluso se podrían aprovechar algunas de las naves que están sin utilizarse, lo que motivaría, aun más, el desarrollo de la construcción de las instalaciones de la novedosa industria.

Por el momento, el foco está puesto, inicialmente, en la confección de los cursos de formación para las personas que quieran formar parte del personal de la fábrica, donde tendrán ventaja las que tengan conocimientos previos en electricidad o similares.

En cualquier caso, el dirigente considera que el futuro de la ciudad está en este proyecto, que emplea la más alta tecnología y que estará enfocado al ámbito de la joyería, el desarrollo de semiconductores y la creación de baterías más eficientes y sostenibles.

No obstante, Redondo reconoce que al tratarse de una propuesta tan ambiciosa, en el desarrollo del proceso podrían surgir dificultades. «Habrá noches en las que no dormiremos, pero no es la primera vez que nos pasa y no podemos perder esta oportunidad», dijo.