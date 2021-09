Eliminar fronteras sonoras. Ese es uno de los principales objetivos del Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell Malpartida, que hoy inicia su vigésimo tercera edición. En total son cinco conciertos –uno de ellos estreno absoluto- y tres actividades educativas las que componen este ciclo que ya es una cita obligada en el calendario de la música experimental del país. El interés que despierta es tal que en ningún momento se ha interrumpido su celebración en Malpartida de Cáceres, a pesar de la pandemia.

El concierto inaugural previsto para mañana jueves en el Museo Vostell Malpartida, a cargo de Margarida Garcia y Manuel Mota, tiene el título de Skeletons Fighting for the Body of a Hanged Man y es una propuesta intimista, cercana y reflexiva. Ambos autores enlazarán en escena sus prácticas compositivas e interpretativas. Margarida es capaz de expresar con su contrabajo eléctrico matices increíbles, gracias a un lenguaje muy personal. Manuel Mota es un clásico de la música experimental. Con él han colaborado grandes intérpretes de las músicas atípicas. Alberto Flores, coordinador del ciclo, explica que a lo largo de las dos semanas que lo conforman, las músicas irán ganando en intensidad para sorprender al público.

El viernes 17 de septiembre será uno de los momentos más esperados del ciclo, pues se pondrá en escena uno de los estrenos absolutos de la programación, además de un homenaje al propio Wolf Vostell. El concierto performativo Y el ruido en silencio se volvió es una propuesta del percusionista Joan Castelló, que interpretará acompañado de Around the Sound, formación con participación extremeña: Delia Agúndez (soprano), Daniel Oyarzabal (pianista) e Iván Valdés (guitarrista). El espectáculo está creado específicamente para ser interpretado en el Museo Vostell junto a la obra de su fundador. Será un momento lleno de magia y música.

La primera semana del ciclo se cierra con la alemana Birgit Ulher, que presenta el sábado 18 de septiembre su Matter Matters, un concierto de obras propias en el que «su característico lenguaje de ‘trompeta extendida’ se fusionará con el arte contemporáneo para ocupar un terreno indefinido entre la música, el videoarte y la perfomance», se indica en nota de presentación del ciclo. El vídeo con el que ilustra su espectáculo está grabado en los momentos más duros del confinamiento. Se trata de una improvisación para coches de juguete desplazándose en distintas superficies de chapa.

‘In crescendo’

La segunda semana del ciclo va in crescendo con la participación de auténticos clásicos del arte sonoro, que ya cuentan con un espacio en la historia de la música experimental española. Así, el jueves 23 de septiembre, Barbara Held presenta Pausa, un concierto basado en congelar tonos de flauta. La intérprete guarda con el ciclo de música una especial relación, pues ha desarrollado trabajos con artistas muy próximos. Precede al concierto, como en los anteriores, un encuentro didáctico con la autora, para comprender mejor la interpretación posterior.

El colofón de oro del ciclo viene de la mano del artista plástico y compositor Pelayo Fernández Arrizabalaga, que el 24 de septiembre interpreta sus Desiertos europeos, que se espera sea toda una apoteosis musical y rítmica. Arrizabalaga es turntablista, un experto en crear música a través de los sonidos de discos de vinilo mientras los manipula en un tocadiscos. Pelayo ha formado parte de grupos clave en la historia musical como Orgón, Clónicos y FMOL Trío.

Además, el autor va a realizar antes del concierto una demostración de turnables con tocadiscos y discos de vinilo.

Todos los conciertos del ciclo (que comienzan a las 21.00 horas) y las actividades educativas previas son gratuitas y se necesita estar inscrito en ellas, a través del código QR del cartel o enviando un correo electrónico al museo.

A la presentación del XXIII Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell Malpartida asistieron ayer José Antonio Agúndez García, director gerente del museo; Francisco Lorenzo Fraile de Manterola, director del Centro Nacional de Difusión Musical (dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura y Deporte); Miriam García Cabezas, secretaria general de Cultura de la Junta de Extremadura, y Alberto Flores, coordinador del ciclo, entre otros.

Agúndez explicó que la función del Museo Vostel es dar continuidad a la experimentación musical que tanto era del gusto de su fundador y recordó que actualmente acoge una exposición de Ana Hatherly, la primera retrospectiva de la artista portuguesa en España.

Francisco Lorenzo Fraile de Manterola informó que el CNDM va a realizar este año 274 actividades en 37 ciudades distintas, de las que 29 son españolas y 8 extranjeras. De ellas, 48 son estrenos absolutos, 22 de ellos por encargo.

Miriam García Cabezas recordó que se trata de la primera cita musical de la temporada y que a lo largo de sus 23 años de historia ha sabido crear público y que éste sea quien demande estas músicas atípicas.

La presente edición es una coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical, el Consorcio Museo Vostell Malpartida, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres y la Diputación de Cáceres. Cuenta con la colaboración del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, Asociación de Amigos del Museo Vostell Malpartida, Instituto Camôes, Goethe-Institut Madrid y Cafetería Restaurante Museo Vostell.

Inscríbete aquí