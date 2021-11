El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha valorado con satisfacción la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y ha asegurado que "ha habido un boicot institucional contra mi persona; la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres se han negado a recibir a esta corporación y a contestar nuestros escritos, y espero que ahora esa situación cambie".

El Alto Tribunal ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres Número 2 de Cáceres que invalidaba los acuerdos del pleno del 23 de febrero de 2021, en el que se votó en contra de la incompatibilidad de Aguilera, a petición del Grupo Socialista.

Pero, en la misma sentencia, el TSJEx desestima que Aguilera, condenado en firme por violencia de género, incurra en incompatibilidad porque considera que la causa de inelegibilidad legalmente debe extenderse solo por el tiempo de duración de la pena privativa de libertad (9 meses), y ese plazo ya ha transcurrido al computarse desde la fecha del auto de su condena.

"Estoy satisfecho; es una situación que ha generado una gran controversia jurídica. Pero el tribunal ya se ha pronunciado, y pido al PSOE que nos deje trabajar por Malpartida y que deje de boicotearme", ha señalado Aguilera.

También pide al PSOE que "acaten la sentencia; aunque mucho me temo que van a acudir al Tribunal Supremo (TS) y presentarán un recurso de casación".

El alcalde independiente, que abandonó las filas del PP a principios de 2020 y consiguió mantenerse en la alcaldía cuando los cinco concejales populares del anterior ejecutivo se dieron de baja en el partido y pasaron al grupo independiente, manifiesta que la sentencia del TSJEx “me sirve para pasar página”.

“Espero que lo que resta de legislatura sea más tranquilo y que cese el boicot que se ha hecho sobre mi persona, tanto desde la Junta como desde la Diputación”, ha insistido. “Esta sentencia el PSOE no se la esperaba, porque los indicios judiciales iban en otra dirección; el fallo les ha cogido con el pie cambiado”.

En este contexto ha vuelto a instar al PSOE a que “dejen de judicializar este asunto, que es muy delicado, y que ha estado politizado desde el principio. Y deben entender que la moral no se debe imponer a lo que dicta un tribunal”. Y añade: “algunos no cedemos al chantaje ni a la imposición de una moral partidista”.

La Audiencia Provincial desestimó el recurso de Aguilera y confirmó la sentencia del Juzgado de lo Penal Número 2 de Cáceres, de 17 de julio de 2019, que le condenaba a dos años y medio de alejamiento de su ex mujer por un delito de maltrato y a 20 días de libertad vigilada por otro leve continuado de vejaciones.

Al respecto, el regidor ha escrito en su Facebook que “siempre, siempre, defenderé mi inocencia. Cada caso es único y como tal debe valorarse, no desde una perspectiva intoxicada políticamente como han intentado”.

Y manifiesta que considera que ya ha pagado “con creces” su condena: “me han arruinado la vida profesional, me han arruinado económicamente, me han quitado la custodia de mis hijos y no me han destruido como persona porque no han podido; aunque han estado cerca”.