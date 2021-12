El Ayuntamiento de Riolobos ha firmado un convenio con el Obispado de Coria-Cáceres para la cesión del templo-iglesia de su pedanía Pajares de la Rivera. Así lo ha confirmado el alcalde, José Pedro Rodríguez, que explicó que en estas semanas atrás se ha expuesto al público el acuerdo del pleno del 7 de octubre en el que se aprobó por unanimidad facultarle para la firma de dicho convenio. Esta cesión, explicó el propio alcalde, «nace de la necesidad de rehabilitar del templo y, al mismo tiempo, dar vida a la pedanía Pajares de la Rivera».

Respecto a la iglesia, que pasará a llamarse El templo de las artes, tiene mucha amplitud y estaba abandonada por no tener uso y abocada a un deterioro progresivo. De ahí arrancó este proyecto pensado por el ayuntamiento para dar cabida a una extensa programación que incluirá exposiciones, teatros, festivales, música en vivo, cine, y proyectos audiovisuales y conferencias. «Entre todos y con la ayuda de las diferentes administraciones conseguiremos poner en marcha un proyecto pionero en la comarca, ya que este edificio no solo será para uso del Ayuntamiento de Riolobos, si no que se ofrecerá a todas las administraciones para que puedan celebrar congresos, reuniones y otros evento en este edificio», dijo. Finalmente, José Pedro Rodríguez agradeció al obispado «su cercanía y buena acogida al proyecto que les presentamos desde el ayuntamiento», manifestó.