El chef del Parador de Cáceres, el malpartideño Paco Romero, sigue explorando nuevas formas de elevar el uso de la popular patatera a la alta cocina. Esto le llevó a publicar el pasado mes de mayo el libro «Patatera. Elaboraciones Gastronómicas», que ya va por la segunda edición y que rinde un minucioso homenaje a este singular producto de la gastronomía extremeña, que cuenta incluso con su propia festividad: la Pedida de la Patatera en Malpartida de Cáceres (Fiesta de Interés Gastronómico).

Ahora, con esa publicación ha conseguido una candidatura a los denominados ‘Oscars’ de la edición gastronómica; los galardones dorados de los libros de la alta cocina: los Gourmand World Cookbook Awards 2021, donde compiten cientos de países y que cada año se entregan en una capital gastronómica, desde 1995. Los ganadores se anunciarán el próximo 5 de junio, en París, y en esta edición se han seleccionado finalistas de 98 países.

No es sobrasada

Francisco J. Romero Domínguez (Plasencia, 1978), jefe de cocina del parador de Cáceres, malpartideño de crianza y corazón, explicaba a el Periódico Extremadura durante la publicación del libro que «la patatera tiene un sabor intenso, huele a lumbre, a adobo, a matanza y, en mi caso, por qué no, a fiesta».

Meses después se muestra contento con la promoción de este manjar cacereño. «Me lo llevo siempre a cualquier ‘showcooking’. La gente me dice que si es como la sobrasada, pero no se puede comparar. Si acaso, podría ser similar al farinato salmantino, pero es un producto muy peculiar. Simplemente, no lo hemos sabido promocionar tan bien como los mallorquines. Estamos en ello; nos falta creérnoslo», mantiene el chef sobre este producto de origen humilde que, data del siglo XVIII, cuando ante la escasez de arroz y cebolla en la matanza se optó por añadir patatas.