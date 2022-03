El alcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco Rubio, ha sido agredido hoy por un vecino de la localidad que actualmente reside en la capital cacereña alrededor de las 13.00 horas mientras se encontraba visitando junto a otros compañeros las obras de la plaza de Los Abuelos y Abuelas. Según ha relatado el regidor a El Periódico Extremadura «un varón se ha bajado del coche y se ha abalanzado sobre mí y, sin mediar palabra, me ha propinado un puñetazo en la cara y se ha marchado en su vehículo. Las gafas han salido disparadas varios metros y he comenzado a sangrar por la nariz”. Acto seguido ha acudido a su centro de salud y según el parte médico, presenta rasguños en el rostro y le han dado un punto de aproximación.

Sobre los motivos del ataque, Pacheco ha explicado que «podría tener relación con el traslado de la Cruz al cementerio y la ideología de ultraderecha del agresor». Después, el primer edil se ha trasladado al cuartel de la Guardia Civil para interponer la denuncia, ya que se trata de un delito de atentado contra la autoridad. El mandatario municipal ha mostrado su «más enérgica repulsa» por lo ocurrido y ha confiado en que, una vez puestos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se inicien las acciones necesarias para que este tipo de hechos no vuelvan a suceder.

La reacción del PSOE provincial no ha tardado en llegar. En un comunicado, ha asegurado que "no va a tolerar ningún tipo de acto violento por parte de personas que sólo aspiran a subvertir el estado de derecho y los valores de convivencia que lo componen". Ha añadido que "ante quienes hacen del odio su única forma de expresión y ante quienes no respetan la pluralidad de las ideas en una sociedad que ha avanzado gracias a la libertad y al respeto entre todos los demócratas, la sociedad no debe ser indiferente".

En el mismo comunicado ha añadido que ni los discursos de odio ni la violencia que de ellos se desprende hará retroceder a las y los demócratas. Nuestro deber es combatirlos y el de la ley juzgarlos. "Por ello, desde el PSOE de la provincia de Cáceres exigimos que el peso de la ley recaiga sobre quien ha agredido físicamente a un demócrata y a un representante elegido por el voto de sus vecinas y vecinos".

Igualmente, el diputado socialista Jorge Amado, condenó los hechos y aseguró en sus redes sociales que “los discursos de odio no pueden tener cabida en nuestra sociedad y, menos aún, en un pueblo tan amable, solidario y tranquilo como es Casar de Cáceres”. Y reiteró que “un puñetazo a nuestro alcalde es un puñetazo a todos cada uno de los casareños y casareñas”. Amado expresó su “más absoluta condena y rechazo a este deleznable y cobarde acto. Ahora sólo deseo que todo el peso de la ley caiga sobre el agresor y que no se vuelva a repetir un acto como este nunca más”. Otros miembros del partido, como la diputada Lara Garlito, también se sumaron a la condena.