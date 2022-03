Podría parecer que las fiestas más arraigadas a un territorio son solo una excusa para el esparcimiento, para bailar o cantar las canciones más populares en la calle o en los bares y para ensalzar los iconos locales. Sin embargo, si se miran con atención, también arrojan compartimientos y costumbres sociales que hasta la actualidad excluían a las mujeres en tradiciones incomprensiblemente reservadas para los hombres.

Eso fue lo que ocurrió el pasado martes en la celebración del Pero-Palo de Villanueva de la Vera cuando las mujeres, al grito de ‘Sí se puede’, reivindicaron su derecho a bailar la bandera de esta Fiesta de Interés Turístico Regional. Hasta ahora era ‘El Capitán’ quien lo hacía. Y ese grito fue lo más vistoso de la jornada. Pocas festividades en el mundo están tan envueltas en el misterio y la tradición como el Pero-Palo, convertido esta semana en un gran símbolo de revolución.

La controversia surgió en el momento de la jura de bandera, cuando Nieves, una vecina del municipio, quiso portarla y la pareja de capitanes no se lo permitió. En ese instante se produjo la protesta de las mujeres, vitoreada por el público congregado en la plaza. Acto seguido, la fiesta terminó con Nieves ‘bailando’ la bandera (pero no fue el estandarte oficial ).

Superada por el impacto mediático de la noticia, Nieves prefiere no hablar, pero sí lo hace Miriam Escobedo, una de las participantes. «Fue un acto espontáneo de una vecina de Villanueva de la Vera porque todas las personas tienen derecho a disfrutar de la fiesta. Si alguien piensa que fue un acto premeditado se equivoca. Ella llevaba unos cuantos años intentando tirar la bandera y por las circunstancias de la propia fiesta se le había negado. Lo que es histórico es la respuesta del pueblo apoyando a Nieves. Y era simbólico por lo que ella ha peleado. La bandera es un símbolo y hasta la fecha solo la pueden bailar los hombres. Muchos peropapleros no se oponen a que las mujeres lo hagamos. Pensamos que ‘sí se puede’. Estamos orgullosos y tristes a la vez porque nos hubiera gustado que Nieves hubiera bailado esa bandera oficial, pero no pudo ser», lamenta.

Entretanto, el alcalde, Antonio Caperote, indica que todos «debemos trabajar por una igualdad real entre mujeres y hombres. Apoyo la causa. Que en 2022 ellas quieran realizar un baile tradicionalmente masculino es lo más normal, al igual que hay muchachas escopeteras, calabaceras... y hace 10 o 12 años era algo impensable». Ahora Nieves, Miriam y las demás demuestran que sí se puede.