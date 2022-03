«La guerra no se debería permitir en ningún lugar. Y que vuelva a pasar en Europa es impensable. Queremos ayudar a las familias y a los niños ucranianos. Al principio había gente que me llamaba loca, pero no puedo quedarme de brazos cruzados», dice con entereza Teresa Sancho. Ante la dureza de la situación que se está viviendo en las fronteras de Ucrania esta trujillana afincada desde hace años en Villanueva de la Vera, ha decidido pasar de la palabra a la acción.

Por eso, el sábado pondrá rumbo a Polonia. Realizará una larga travesía acompañada de dos amigas también de Trujillo, las hermanas Oti y Mavi García (una reside en Madrid y otra en Málaga). Cada una llevará su coche, que están llenando de medicinas. Además se han sumado a la expedición el segoviano Alberto Herrero y el madrileño Manuel Mariscal, que van ayudarlas en la conducción. Estos cinco ángeles de la guarda pasan las últimas horas poniendo a punto los vehículos en los que emprenderán un largo viaje desde Extremadura hasta los confines donde se libra la batalla entre Rusia y Ucrania, foco indiscutible de atención de la opinión pública internacional. Están convencidos de que conseguirán llenar los maleteros de mercancía. Sancho hace un llamamiento a la sociedad para recopilar el mayor número posible de material sanitario para la cura de heridas de combatientes y civiles: antiinflamatorios, betadines, analgésicos, vendas, gasas… Se podrán entregar en la inmobiliaria Ven a Ver que regenta la voluntaria, en la localidad verata, ubicada en la avenida de la Vera. Todo lo recaudado irá destinado a la ciudad ucraniana de Leópolis, gracias a un amigo que tienen de allí y que actualmente vive en Madrid. Los planes pasan por llegar hasta la localidad polaca de Prezemysl, donde pasarán unos días y allí les esperan unas voluntarias. Luego viajarán por otras zonas polacas con la intención de recoger refugiados ucranianos y traerlos a la región para darles un hogar hasta que finalice el conflicto. La iniciativa ha calado tan hondo en Villanueva de la Vera que los niños están rompiendo las huchas y entregando sus ahorros para destinarlos a un pueblo devastado por el conflicto. Teresa Sancho cuentan con emoción las pocas horas que restan para emprender el que seguramente será el viaje más importantes de sus vidas.