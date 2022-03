El Bar El Extremeño es un negocio que lleva por bandera a Zarza de Granadilla. Ubicado en la Travesía Cine de esta localidad cacereña propone degustar tapas, vinos, copas y cervezas en un ambiente completamente alegre y familiar. El establecimiento lo acaba de abrir José Ángel Bermejo Sánchez. Es un local amplio y muy cuidado. Se respira un clima taurino y flamenco. «Estamos ultimando los detalles y quiero que la decoración pueda llamar la atención sin ser recargada. El guiño a los toros no puede faltar», señala este joven que antes estuvo trabajando en el Hostal Asturias.

Él tenía claro sus planes desde pequeño. «Me gusta mi pueblo y su gente. Trabajar aquí es un privilegio y cada vez somos más los emprendedores que apostamos por el municipio. Me da rabia cuando escucho comentarios negativos como: ‘En el pueblo, poco entretenimiento’. ¿Por qué? Eso no es cierto, siempre hay algo que hacer y nos lo pasamos genial», destaca.

El cuadro eléctrico

El negocio dispone de dos entradas, grandes ventanales, un acogedor salón y, como auténtica reliquia, el cuadro eléctrico, que se mantendrá. Y es que este es el lugar en el que, como dice la canción, todos los días sale el sol. Cada jornada se puede disfrutar de los mejores aperitivos caseros y además los fines de semana ofrecen deliciosas tapas. «Rabo de toro, callos, morcilla de sangre, tortilla de patatas, embutidos, migas, torreznos, platos de setas, patatas revolconas,...», expresa con amabilidad Bermejo.

El Extremeño es la suerte de entrar a por una caña a media tarde y acabar cantando de noche buen flamenco. Una tasca de pueblo. Un sitio en el que estar a gusto. Lo mismo ofrecen pinchos de carne de cerdo que acaban apañando unos huevos fritos con ajos y patatas. Pan de la zona, vinos elegidos y variedad de cervezas Cerex, marca del municipio. Cuidan cada detalle y se nota. La clave de su éxito radica en utilizar género local.

Con esta carta de presentación, demuestra que Zarza de Granadilla, avalada por el prestigio del restaurante Versátil (estrella Michelín y muy cercano al bar de José Ángel) es un estupendo sitio para emprender.