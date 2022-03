Los grupos municipales que conforman el Ayuntamiento de Guadalupe mantendrán mañana jueves a las ocho de la tarde un encuentro con el alcalde, Felipe Sánchez Barba, para poner una solución a la problemática de las terrazas de La Puebla, después de que el regidor haya decidido eliminarlas porque tienen la licencia caducada y no cumplen la legalidad vigente.

Pablo Lucas Sánchez Sánchez, concejal de Ciudadanos, fue empresario y presidente de la Asociación de Empresarios de Guadalupe, formada por más de 80 empresas de las 107 que hay en el municipio. A raíz de su marcha, el colectivo desapareció. Ahora Lucas se dedica a la política. Habla de la situación de los veladores. "Tenemos un problema de accesibilidad y lleva años, concretamente desde 2017".

Además dice que "todo esto empezó en aquella acera -señala a una de las que conforman la vía que da acceso a la plaza de la Puebla. Porque la quitaron para que la gente pudiera pasar. ¿Qué ocurrió? Que se montaron las terrazas, con mesas de cuatro sillas y qué te queda, no te queda nada, todos tenemos que pasar por la carretera y tenemos negada la accesibilidad en silla de ruedas".

Lucas indica que "el problema es muy gordo" y se remonta al último pleno del año pasado cuando se aprobó que se acometiera la accesibilidad. "Y este año me metes cero euros en accesibilidad. ¿Cómo lo entendemos esto? Al final la gente ha reventado y ha estallado".

A juicio del edil, la solución pasa "por permitir las terrazas que sean legales, no permitir las ilegales y empecemos a construir un bulevar para solucionar esta cuestión. Hay dinero en el ayuntamiento para hacer esta obra".

En Guadalupe hay abiertos en torno a 14 bares, de los cuales cinco o seis, "con tres o cuatro mesas se irían a tomar morcilla", apunta Lucas. Este edil no entiende por qué se han quitado las terrazas de la plaza, por qué se han quitado todas las terrazas sin excepción, tanto las legales como las ilegales. ¿Por qué se tienen que quitar las ilegales, de qué va a comer este pueblo si ya no nos quedan borregas, ya no nos quedan cabras, ni cobre ni madera, nada más que turismo? Tendremos que volcarnos con el turismo, es que no nos queda otra".

¿Cuántos impuestos pagan los hosteleros? "Una pasada. Aquí hay terrazas que pagan 10.000 o 12.000 euros de impuestos de terrazas al año, solamente de terrazas. Es bestialidad. El ayuntamiento, solo con los veladores, recauda unos 40.000 euros. Ya está bien".

¿Y cuánto afectará al turismo? "Si lo supiéramos arreglar, no afectaría nada, solo a unos pocos, a unos cinco o seis, pero empezaríamos con una obra y en unos meses estaría todo resuelto. Además, es que la ley nos obliga que seamos accesibles. Y es lo mejor que le ha podido pasar al pueblo, para que seamos accesibles de una vez por todas".

Las licencias de los bares no se renovaron porque, según explica el concejal de Ciudadanos, ya que existía la denuncia de un particular, del exalcalde José Vázquez, que ejerció en los años 90, que está siendo investigada judicialmente y que se refería precisamente al incumplimiento de la ley de accesibilidad. "Automáticamente se deberían haber renovado. Pero las terrazas se quitaron el lunes a raíz de la denuncia".

En Guadalupe el número de mesas por terraza varia según el establecimiento. Unos tienen 15, otros 20, en virtud de sus dimensiones. Los veladores son, por tanto, un sustento para Guadalupe y los hosteleros ya están hablando de despidos. "Vamos a intentar que no", apunta el concejal. "Si es que esto hay que solucionarlo, esto no puede seguir así". Esta situación "está haciendo polvo a los empresarios, y más con la subida de la luz y del gas".

"Muchos periodistas han venido preguntando por el problema de los ruidos de la plaza, y ese no es el problema. El problema es la accesibilidad. Si aquí viven cuatro vecinos y se terminan las cenas y la plaza se queda vacía", finaliza Pablo.

La postura del PP

Por su parte, la concejala del PP, Begoña Prieto, opina que “no hay que sacar las cosas de contexto y que Guadalupe debe tranquilizarse en estos instantes. Hemos pasado tiempos complicados con el coronavirus, sobre todo para el sector de la hostelería, y la situación actual supone un gran daño para bastantes establecimientos y el turismo en nuestro pueblo. Lo que proponemos como principal partido de la oposición es crear una nueva normativa por vía urgente, y una vez hecho el escrito, aprobarla en un pleno extraordinario. Hay que buscar una solución cuanto antes, apoyar a todos los afectados. Es un tema muy importante ya que numerosos residentes viven de la llegada de visitantes”.

La opinión del alcalde

El alcalde de Guadalupe, Felipe Sánchez Barba, no ha querido hacer declaraciones y ha añadido que este asunto le está dañando personalmente. El regidor se ha remitido a las declaraciones del lunes, cuando declaró que las terrazas "se han retirado porque no tienen la licencia de renovación. Todas caducaron. Estamos en trámites de concesión y no se pueden mantener los veladores sin en ese permiso. Es un asunto que se ha judicializado, y yo tengo que actuar en consecuencia”.

Sánchez Barba admitió a principios de semana que la ordenanza municipal estipula que cuando se acabe el plazo hay que retirar las terrazas hasta que se conceda la renovación “y ahora estamos en ese trámite”, afirmó.

En años anteriores “presuntamente hemos incumplido la ley haciendo prevalecer la buena fe y el buen entendimiento entre el ayuntamiento y los hosteleros”, dijo el alcalde guadalupense.

En cambio, en esta ocasión, al haber una denuncia por medio, se ha actuado para “salvaguardar tanto mi situación como alcalde, como la de la corporación”, apuntó Sánchez Barba.

Vox habló el lunes

Quien también se expresó el pasado lunes fue Olivia Expósito, representante de Vox, que hoy tampoco ha querido manifestarse. Ese día consideró que "la denuncia se interpuso en noviembre por otro empresario, que también fue alcalde de de la localidad, que denunció al regidor por una supuesta negligencia en apartados relativos a la instalación de veladores y por un presunto incumplimiento de la Ley de accesibilidad".