Saben que es muy complejo, una lucha de David contra Goliat, pero están convencidos de no tirar la toalla. Más de 200 personas se han congregado esta mañana en Perales del Puerto ante la sede de Unicaja-Liberbank, ubicada en la calle Travesía de la Iglesia, en repulsa por el cierre de dicha entidad financiera, la única que existe en el municipio cacereño.

Allí, junto a los manifestantes que iban provistos con carteles que expresaban su descontento, estaba también su alcalde Andrés Manzano, haciendo presión con el resto de vecinos. "En un mes nos cierran el banco. Nos sentimos impotentes por la situación, pero no pararemos hasta hacer ver a los directivos de Unicaja que están dejando indefensas a mucha gente. Se trata de un servicio clave para todos y especialmente para las personas más mayores, que tienen dificultades para desplazarse hasta las oficinas más cercanas, como es la de Moraleja", ha indicado el regidor.

Perales tiene 965 residentes censados, bastantes de avanzada edad. "Es un problema gravísimo y no hay nada que lo justifique, ya que económicamente no les supone nada mantener unos servicios mínimos. Igualmente para el comercio y las empresas del pueblo es un gran trastorno, ya que no podrán realizar sus gestiones ni depositar la recaudación diaria. Además se retirará todo el dinero de la entidad si no reconsidera su decisión de quitar la oficina. Entre todos los pueblos afectados de la mancomunidad de Sierra de Gata, solo van a disponer de sucursal tres de ellos, y vamos a pelear por lo que es justo”, ha avisado.

Del mismo modo, el primer edil ha destacado que “estamos en contacto con otras oficinas financieras (Caja Almendralejo y Banco Santander) para que operen aquí y les daremos todas las facilidades”, ha concluido.

Cabe recordar que esta movilización, se suma a otras desarrolladas en la provincia como la de Aldeacentenera o Baños de Montemayor. Estos cierres suponen una piedra más en el camino en el desarrollo del mundo rural y a las localidades pequeñas cada vez les cuesta más mantener a la población.