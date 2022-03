Manuel Sánchez Gallego decidió dejar su residencia en Tarrasa (provincia de Barcelona) y mudarse a Extremadura. Hace dos años que vive en Baños de Montemayor y ocho en la región, porque buscaba salir de la ciudad, alejarse de la contaminación, intentar mitigar el estrés por el trabajo y las aglomeraciones, con el aliciente de que la gente que hubiera en el pueblo donde nació su madre fuera como su familia.

Este albañil tiene una empresa de construcción con cuatro empleados y reconoce que vino a este bello lugar por la libertad que le otorga la España Vaciada. «Necesitaba un espacio donde la vida fuera opuesta a lo que conocía. Me siento orgulloso de mi oficio. Esto no es solo coger una pala y venga escombro y venga masa. También tiene su parte bonita, de plano, para levantar unos tabiques, un tejado, reformar una casa... Además, la gente te pide tu humilde opinión para hacer cosas. A mí me gusta mucho. En la mente de la sociedad está que para ser albañil vale cualquiera», dice.

¿Hay que estar muy en forma para ejercer este oficio? «Es más cuestión de maña que de fuerza», responde. «Yo he visto a personas muy fuertes, en plan ‘levanto 120 kilos en el gimnasio’, pero después no saben coger un peso. Aun así, no es como antes. Ahora cuando un saco pesa más de 25 kilos, ya lo levantas con un carretillo. Ni esto es tan duro ni está mal pagado, para nada», manifiesta mientras el buen rollo entre los compañeros se palpa en el ambiente de trabajo.

Él está encantado, y motivos no le faltan. «Estamos ultimando las obras de la reforma integral de la calle Eugenio Fernández ‘Angelete’, torero de esta localidad cacereña. Creo va a quedar genial», apunta Sánchez.

¿Qué es lo que más le gusta del municipio? «Todo. La verdad es que aquí estoy encantado. Baños de Montemayor es un sitio tranquilo, cómodo y con una estupenda calidad de vida. Excelente para vivir y la gente es muy amable y acogedora», concluye con entusiasmo este albañil.