Monfragüe, el viaje de tus sueños

La primavera es, por excelencia, esa época del año en la que el cuerpo nos pide hacer una escapada turística diferente. De hecho, Monfragüe se alza como un destino ideal para viajar en familia, en pareja o con amigos, gracias a las comodidades de sus infraestructuras sumado a las numerosas opciones de entretenimiento que nos regala. Su Parque Nacional es un punto de referencia obligada, tanto de la ornitología como de la flora mediterránea. Situado en el triángulo imaginario que forman las ciudades de Plasencia, Trujillo y Navalmoral de la Mata y con el río Tajo como eje vertebrador, encontrarás un enclave mágico, un espacio natural único, ubicado en un territorio que fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2003.

«Observar aves es un pasatiempo genial, que se puede compartir en familia, con amigos o en pareja. Nos gusta mucho y siempre venimos un par de veces al año», señalan Arturo López y Claudia Jiménez mientras contemplan con ayuda de unos prismáticos el vuelo de un buitre leonado desde el mirador del Salto del Gitano.

Además aseguran que «existen bastantes rincones en Monfragüe donde contemplar las diferentes especies que hay. Relaja ver sus movimientos, su plumaje, como le dan de comer a sus polluelos y hacerles fotografías. Nos aportan paz».

Entretanto, a pocos metros están José Pérez y Valeriano López paseando con sus familias por el parque para reencontrarse de nuevo con el sitio. «Es un entorno precioso, parece que estamos en un documental de Televisión Española. Merece la pena conocerlo. Los niños disfrutan y se lo pasan genial. Si tuviéramos que escoger un ave sería la cigüeña negra o las águilas», manifiestan estos turistas llegados de la capital española, antes de seguir con el recorrido posan para El Periódico Extremadura.

No hace falta ser ningún experto para experimentar ese pequeño cambio de perspectiva y apreciar, aunque sea por unos minutos, el movimiento rítmico de la naturaleza y de sus diversas criaturas. Tomarse el tiempo para prestar atención, siempre es una gran fórmula que ayuda a desconectar de la rutina.

Mientras escribo estas líneas, sentado en una piedra, oigo el canto de un pájaro que me llama la atención. No me lo pienso dos veces y salgo deprisa para verlo. Ahí está, escondido entre las ramas de un árbol. Creo que es un jilguero. En cuanto me descubre, el animal se calla. Sus ojillos negros me observan, no sé si con más curiosidad que cautela. Al poco rato, decide que no debo de representar un peligro para él y reanuda su armonioso cántico.