Navas del Madroño protesta por el cierre de su única oficina bancaria

Las protestas contra Unicaja-Liberbank se siguen sucediendo en toda la provincia de Cáceres. Este mediodía, más de tres centenares de personas se concentraron delante de la oficina bancaria en Navas del Madroño, para protestar por el cierre anunciado de esta sucursal el próximo 21 de abril, la única que existe en todo el municipio. Con una gran pancarta donde se podía leer “No al cierre”, los vecinos expresaban su descontento. No solo hubo gritos de rechazo, la gente ha salido a la calle para ir un paso más allá: dar de baja sus cuentas con la citada entidad financiera en el caso de que no se resuelva la problemática.

La concentración se ha desarrollado durante más de media hora. Por su parte, el alcalde de la localidad, Manuel Mirón, ha destacado a El Periódico Extremadura el “descontento generalizado” en todo el pueblo por el anunciado cierre de la oficina y ha vuelto a animar a los afectados a que cancelen sus cuentas en caso de que se queden sin banco. “No es justo ni lógico que tengamos que desplazarnos a otras localidades (Brozas es la más cercana) para que nos presten un servicio que es esencial para todos. Supone un duro golpe para las personas mayores de Navas. Por ello, es primordial que el servicio no desaparezca porque es muy necesario”, ha lamentado. La Diputación de Cáceres invertirá para recuperar las oficinas bancarias en los pueblos En especial, ha aludido a que “el cierre de la oficina supone una medida contraria a frenar el despoblamiento, al fomento de la actividad económica y también a la pérdida de servicios básicos”. De hecho, el primer edil acudió hace poco al encuentro de alcaldes organizado por la Diputación de Cáceres donde el presidente, Carlos Carlos, indicó que invertirá para recuperar las oficinas bancarias en las localidades y frenar la exclusión financiera. La propuesta que plantea la institución provincial es preparar un concurso para que la oficina financiera que lo gane recupere el servicio en los pueblos.