La publicación del nuevo pliego para la licitación del contrato de ambulancias en la región ha levantado suspicacias y ha generado cierta alarma entre aquellos colectivos y ciudadanos que viven en zonas rurales periféricas, como es el caso de Valencia de Alcántara. Donde sus vecinos ya han expresado su temor en varias ocasiones a que se produzcan recortes en las unidades medicalizadas.

Desde la Asociación para el Fomento Económico y Social de Valencia de Alcántara (AFESVAL) han manifestado sentirse “perplejos y anodadados” ante la posibilidad de que se eliminara en la zona la ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), que no aparece en el citado pliego; tras una denuncia hecha pública por la Plataforma Ciudadana Hospital Sierra de San Pedro, que incluso ha llamado a la movilización si este hecho se consuma. Máxime cuando “hace unos meses recibimos la contestación de Ceciliano Franco, gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), de que esto no ocurriría”.

Y según la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales esto no ocurrirá. “No hay intención de suprimir la SVB. No tiene nada que ver que aparezca o no en el pliego”, apuntan desde el Gobierno regional.

La supresión de la SVB supondría que solamente quedaría una en toda la Mancomunidad Sierra de San Pedro; es decir, solo una ambulancia que pueda atender al enfermo en ruta.

Teniendo en cuenta que los vecinos de Valencia de Alcántara sufren las consecuencias de la Extremadura vaciada y tienen que recorrer 91 kilómetros para ir a una consulta con un especialista, la falta de una SVB agravaría mucho la situación.

“Llevamos 30 años de literal abandono y desmantelamiento; año a año nos quitan algo”, lamentan desde AFESVAL.

Entre un CAR y un hospital

Desde hace varios años reclaman un Centro de Alta Resolución (CAR), como el de Trujillo, para salvar la particularidad periférica que arrastra Valencia de Alcántara, que tiene el hospital más cercano (el San Pedro de Alcántara de la capital cacereña) a 91,5 kilómetros de distancia.

Aunque esa petición de mínimos ha adquirido enteros con la creación de una plataforma que clama por la creación de un hospital que ofrezca cobertura a los habitantes de la Sierra de San Pedro.

Desde esta plataforma, se busca que todas las personas de la comarca tengan a menos de 30 minutos instalaciones sanitarias con atención especializada e instrumentos especializados (sala de diálisis, sala de quimioterapia, TAC, resonancia, etc.). E insisten en que lo ideal sería que el futuro hospital debería situarse en una zona accesible por todos los ciudadanos de la comarca, de forma que no esté a más de 30 minutos de ninguno de los municipios.

Además, la plataforma ciudadana manifestó su voluntad de estar dispuesta a presentar el proyecto y denunciar la situación ante la Unión Europea.