El alcalde de Coria es un firme defensor de los tesoros histórico-artísticos de su ciudad. Los dignifica con vehemencia cada edición de la Feria Internacional del Turismo (Fitur), en Madrid, y todos los días del año ante los viajeros, autoridades y visitantes que le preguntan por ellos. Es un buen cicerone. Coria es una ciudad taurina y él no tiene complejos a la hora de poner en valor con orgullo sus Sanjuanes. José Manuel García Ballestero ama a Coria y la lleva en su adn. Además, sus convicciones religiosas también pesan cuando habla de la reliquia del Sagrado Mantel que se custodia en la Santa Iglesia Catedral de Santa María de la Asunción. Por cierto, que hasta el próximo 11 de septiembre este recinto sagrado acoge Vestigium, una exposición que repasa el interés humano por conocer las huellas de Cristo durante dos milenios de historia cristiana. Porque ser alcalde de una ciudad con catedral tiene sus peculiaridades y García Ballestero es plenamente consciente de esta realidad.

Usted recalca siempre que Coria es uno de los pueblos más antiguos de España. ¿Qué particularidades confieren a la ciudad esta veteranía?

Está completamente contrastado que Coria es una ciudad prerromana. Aquí estaba asentado el pueblo vetón, como ha sido corroborado en distintas publicaciones de prestigio que datan a Coria como la novena localidad más antigua de España, y, por tanto, la más antigua de Extremadura, lo que le confiere una especial riqueza cultural y patrimonial.

¿Qué lugares siempre mostraría a un visitante para que se llevara la mejor impresión de Coria?

El casco histórico, que posee una de las murallas romanas mejor conservadas del país, después de las de Lugo. Por supuesto le enseñaría la Santa Iglesia Catedral de Santa María de la Asunción. Coria es una de las diócesis más antiguas de España y este espacio es el ‘buque insignia’ de nuestra ciudad y patrimonio.

«La catedral alberga una las mayores reliquias de la cristiandad: el Mantel de la Última Cena de Cristo» JOSÉ MANUEL GARCÍA BALLESTERO - ALCALDE DE CORIA

¿Dónde se colocaría para ver la puesta de sol en Coria?

Hay una puesta de sol preciosa desde la ermita de Nuestra Señora de Argeme. Cuenta con un retablo Mayor del siglo XVIII y la imagen de la patrona de la ciudad, una Virgen negra datada siglo XII.

Una ciudad catedralicia siempre es un plus…

Sí, nosotros albergamos, aunque es poco conocido (y estamos haciendo esfuerzos junto al Cabildo y al Obispado para que no sea así) una las mayores reliquias de la cristiandad: el Mantel de la Última Cena de Cristo. Es un tesoro que debemos dar a conocer al gran público. Esta reliquia única se encuentra en Coria. Es una pieza que ha sido muy estudiada, especialmente por el doctor John Jackson (director del Turín Shroud Center de Colorado) y uno de los 30 expertos escogidos por el Vaticano para estudiar la Sábana Santa de Turín. Su teoría es que en la Última Cena hubo dos manteles, uno más corriente y otro ornamentado. La Sábana Santa de Turín correspondería a uno de ellos, el más simple, y tenía que haber otro más decorado. Se desplazó a Coria para estudiar el Sagrado Mantel de la catedral y determinar si era este último. En sus conclusiones asegura que ambos tienen las mismas dimensiones y están elaborados en lino puro. El entrelazado de los dos es en ‘zeta’... Son dos paños iguales. El de Coria es el más decorado en los extremos en color azul índigo. Según su teoría, ambos lienzos estuvieron en el mismo momento histórico y formaron parte de la Última Cena. La exposición que puede visitarse en Coria relaciona Sábana Santa y Sagrado Mantel de Coria.

Tampoco hay que olvidar otros espacios como sus murallas…

Efectivamente, son murallas romanas de los siglos III y IV. Desde el consistorio seguimos haciendo esfuerzos por descubrir nuevos trozos de la muralla, que está considerada entre las mejores del país en su género.

¿Cuál es su rincón favorito de Coria y por qué?

La parte antigua en general es mi espacio. Coria es una ciudad maravillosa con muchos rincones para perderse y extasiarse, con su historia de más de 3.000 años de antigüedad. Nací aquí y vivo aquí. La zona amurallada es donde mejor me encuentro.

¿En qué época del año debería visitar Coria?

Todas las épocas del año tienen su encanto. Desde el consistorio hemos procurado tener eventos importantes para atraer viajeros a lo largo del año. Coria merece una visita cualquier momento. Eso sí, no podemos olvidar que nuestros Sanjuanes son nuestra gran fiesta, por la relación que tenemos con el mundo del toro. Los meses de abril, mayo y junio, Coria se abre al visitante con el toro como protagonista, pero también el otoño es muy bonito…

Ahora se acercan los Sanjuanes, seña de identidad del municipio ¿Por qué recomendaría su visita?

Son unas fiestas únicas en España y fruto de una tradición centenaria. El documento más antiguo que conservamos de esta tradición es de 1470. La suelta de toros por un recinto amurallado romano hace de los Sanjuanes unas fiestas únicas. No existen en ninguna localidad de España.

Es Coria una ciudad taurina, tenéis una conocida Feria del Toro que ha vuelto este año ¿qué balance hace de esta última y esperada edición?

Muy positivo. Sin ánimo de competir con ninguna otra, Coria es la localidad que más relación tiene con el toro a lo largo de los siglos. La historia de esta ciudad no se entendería sin esta relación con el toro. Esta pasión no solo se demuestra durante las fiestas de San Juan, sino a lo largo de todo el año. Por eso desde 2014 organizamos una Feria del Toro que englobase todo lo que tiene relación con él y no solo se circunscribiese a sus festejos taurinos. De hecho hay muchos profesionales en la ciudad que viven durante todo el año de actividades relacionadas con los toros.

También tenéis un Festival Internacional de la Guitarra y una amplia oferta cultural…

El Festival Internacional de la Guitarra celebra este año su 25 aniversario. A lo largo de un cuarto de siglo ha atesorado mucho prestigio y alumnos de todas partes del mundo se dan cita en esa primera semana de julio y agosto. No quiero olvidar el descenso en piragua del río Alagón que registra una gran afluencia de participantes, que suelen rozar el millar. También tenemos un concurso gastronómico, el de las Taurotapas, con la carne de toro de protagonista. En otoño destaco el Festival de las Setas, con una semana dedicada a ese producto gastronómico tan nuestro. También el Concurso de Pintura al aire libre y el Festival de Teatro cada año van creciendo en participación….

¿Si tuviera que confeccionar un menú cien por cien cauriense qué platos incluiría?

La carne de toro en todas sus preparaciones es la protagonista siempre.

Cuéntenos una anécdota divertida de algún viajero que haya pasado por Coria.

Pues sobre todo destaco la impresión tan positiva que se llevan los viajeros cuando vienen a la ciudad por vez primera. Es cierto que no estamos en un punto de paso, solo hacia Portugal, y las comunicaciones no se han terminado, pero la inmensa mayoría de quienes nos visitan valoran la ciudad en su conjunto. Las felicitaciones de los viajeros son continuas. Nosotros tenemos un eslogan: «Coria ¡Siéntela!». La ciudad no se puede explicar, hay que vivirla. En general, nos transmiten la sorpresa de que en el noroeste de la provincia de Cáceres existe una ciudad con una gran cultura y patrimonio artístico, pero también natural, personificado en el río Alagón y su entorno.