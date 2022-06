Final feliz para la reivindicación que padres y madres de Jaraíz de la Vera iniciaron hace semanas para luchar contra la eliminación de un aula de Infantil impuesta para el próximo curso en el CEIP Gregoria Collado, que contaba con 25 plazas frente a las 50 del CEIP Ejido.

La Consejería de Educación y Empleo planificó la distribución de las plazas en función de la demanda que se había registrado en años anteriores, ya que siempre había sido el Ejido el centro más solicitado. Pero la realidad se tornó de otro color cuando el Gregoria Collado recibió 33 solicitudes; mientras que el Ejido, 27 instancias. Esto provocó las protestas del AMPA, que salió varias veces a manifestarse a las calles jaraiceñas, con el apoyo del consistorio.

Educación anunció entonces que modificaba el criterio de plazas para el curso 2023/2024 y evitar así agravios comparativos entre ambos centros públicos; además de favorecer la conciliación de aquellos padres y madres que quisieran matricular a sus hijos en el mismo colegio.

De hecho, una de las peticiones del AMPA era que se diera marcha atrás antes de comenzar el próximo curso para no separar a hermanos en diferentes centros y facilitar la conciliación laboral y familiar en el municipio verato. Por lo que trasladaron sus manifestaciones a la capital cacereña y se concentraron a las puertas de la Delegación Provincial de Educación. Y consiguieron una reunión con el Delegado Provincial de Educación, Francisco Javier Jiménez, que ha informado a las familias de que la consejería “ha estado revisando las dotaciones de los centros de Jaraíz y se ha comprobado que con la dotación de maestros que tiene el Gregoria Collado los escolares de 3 años que no obtuvieron plaza en el mismo no tendrán que ser reubicados; podrán matricularse en el centro elegido en primera opción”. En dicha reunión, también estaba la Jefa del Servicio de Inspección, María Paz Cambero Sánchez.

“Nos han comunicado que, finalmente, no va a haber reubicación de niños, las familias que han solicitado el CP Gregoria Collado para sus hijos en el nivel de 3 años tendrán plaza, por lo que queda resuelto el problema que teníamos”, expresan con alivio desde el AMPA.

“Le damos las gracias por concedernos dicha reunión y habernos escuchado, siempre que así lo hemos solicitado; tanto al delegado provincial como al Servicio de Inspección”, apuntan desde el AMPA, que también agradecen “haber sabido entender nuestras necesidades y la de nuestros familiares, y resolver el asunto positivamente para nuestro colegio y nuestro pueblo”.

Por último, el AMPA ha mostrado su reconocimiento “a todos las personas que nos han apoyado en nuestra demanda”.