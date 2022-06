Cercano y atento, Julio César Herrero Campo es un alcalde que conoce a su pueblo y sus vecinos como la palma de la mano. Ha conseguido -sin no pocos esfuerzos- que El Chorrerón sea considerado el primer Paraje Stalight de Extremadura. Ahora quiere que el Parque Fluvial Feliciano Vegas sea la primera Bandera Azul de la provincia de Cáceres. Conociendo su capacidad de trabajo y fuerza de voluntad no hay duda de que lo conseguirá. Moraleja ya está contando los días para celebrar las fiestas de San Buenaventura en las que los toros son protagonistas. También lucha porque esta celebración sea reconocida como Fiesta de Interés Turístico. Y como Julio César se empeñe en algo...

Si tuviera que guiarme para recorrer las excelencias de su pueblo ¿dónde serían paradas obligatorias?

En Moraleja tenemos espacios de parada fija. Uno de ellos es el Parque Fluvial Feliciano Vegas. Se trata de un parque urbano de casi dos hectáreas de extensión que alberga la piscina natural La Alameda, un paraje increíble al que denominamos el ‘pulmón de Moraleja’ y que da vida al municipio durante todo el año, aunque especialmente durante los meses de primavera y verano. La piscina ya está limpia actualmente y es apta para el baño. Tanto es así que aspiramos a ser la próxima Bandera Azul que consiga Extremadura, y la primera en la provincia de Cáceres, por la calidad de nuestras aguas.

Para conocer Moraleja tenéis en marcha una acción llamada ‘Ruteando Moraleja’ ¿Cuáles son sus principales hitos?

Lo mejor es seguir el mapa que hemos editado al respecto, donde figuran las principales paradas para conocer las excelencias del municipio. Se trata de una forma de conocer la población a través de unas baldosas que hay que seguir. La ruta parte del puente medieval sobre la Rivera de Gata y pasa por el Rollo Picota, que se sitúa en el encuentro de caminos que llegaban a Moraleja en la época medieval. El tercer hito sería la Casa de la Encomienda. Tendríamos que cruzar el parque fluvial, entrar por el puente medieval y salir por el puente nuevo. Subiríamos por la ronda del Potro y llegaríamos hasta la Casa de la Encomienda y su plaza homónima. La siguiente parada en este descubrir las maravillas de Moraleja sería la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, que es un edificio singular que divide las dos grandes plazas de Moraleja: la plaza de España y la plaza Victorino Martín. Finalmente, el viajero debe conocer la ermita de las Angustias, situada en el camino de Coria. Esta ruta de las baldosas permite recorrer los elementos arquitectónicos más importantes de la población. También tenemos la iniciativa Moraleja Puerta en Puerta que transforma el recorrido de Ruteando Moraleja a través de puertas y ventanas ornamentadas, como una galería de arte permanente.

Seguro que hay un espacio en Moraleja donde se siente plenamente a gusto.

Con diferencia he de decir que es el Parque Fluvial Feliciano Vegas, pero no puedo olvidar El Chorrerón, primer paraje Starlight de Extremadura. Este último me gusta más en otoño y en invierno que en verano. Es una cascada singular y abrupta en plena dehesa extremeña, lo que provoca un contraste de paisajes muy atractivo. Es un espacio lleno de tranquilidad en el que la observación de las estrellas es impresionante.

¿Dónde se colocaría para contemplar una puesta de sol?

Quizá en el puente medieval, mirando hacia la Casa de La Encomienda. Allí se divisan las montañas que hacen frontera con Portugal, se ve la lámina de agua que forma la Rivera de Gata y el puente nuevo al fondo. A la izquierda vería la silueta de la Casa de la Encomienda y a la derecha la frondosidad del Parque Fluvial Feliciano Vegas.

¿Qué platos compondrían un menú 100% de Moraleja?

Seguro que coincidimos con la mayoría de los pueblos de Cáceres. Yo comenzaría con un buen gazpacho con productos de la huerta moralejana. El municipio ha destacado durante siglos por estar flanqueado por dos ríos, el Árrago y la Rivera de Gata, lo que le ha permitido cultivar productos como tomates, pimientos, ajos y cebollas. De segundo plato siempre me decantaría por una buena carne de ternera o cordero. Pero tampoco podemos olvidar que estamos en zona de ganaderías de lidia, por lo que también un buen guiso de carne de toro no estaría de más, ya que en nuestro término municipal pastan los toros de las ganaderías de Victorino Martín y de Sánchez Cobaleda. Todo ello se complementaría con los dulces típicos de la Sierra de Gata como floretas, pestiños, perrunillas, cañas…

¿Cuenta el municipio con infraestructura hostelera y hotelera suficiente?

Sí, aunque todo, por supuesto, es mejorable. Actualmente, tenemos 150 plazas disponibles entre hoteles, hostales y apartamentos. En el ámbito de la restauración contamos con 40 establecimientos para agasajar al visitante con cualquiera de los platos de la zona. Sin embargo, no creo suficiente el número de viviendas para alquiler que tenemos en el municipio.

¿Qué es El Chorrerón y por qué debemos visitarlo de noche?

Es una cascada natural de pizarra que forma el río Árrago a su paso por Moraleja en plena dehesa extremeña, con un cielo tan limpio que es una maravilla disfrutarlo por la noche.

¿Qué se siente al ser el primer Paraje Starlight?

Es un gran orgullo, como no puede ser de otra manera, pues es un reconocimiento merecido. Sobre todo, tenemos muchas ganas de contarle a los viajeros todo los que allí se puede encontrar. Es difícil transmitirlo con palabras. Este mes se van a hacer algunas rutas comentadas en el paraje e incluso vendrá algún youtuber. El cielo en ese lugar cuenta con nula contaminación lumínica. El objetivo es que pronto haya un mirador celeste en El Chorrerón dentro de la iniciativa ‘Extremadura. Buenas Noches’.

Hablemos de fiestas. ¿Qué ambiente se vive un 14 de julio en Moraleja, celebrando a san Buenaventura?

Es un ambiente increíble, pero no solo un 14 de julio. Dos meses antes ya se empieza a sentir el bullicio. Moraleja tiene un rasgo que nos diferencia: la forma de ser de sus vecinos. Es un pueblo muy acogedor y las fiestas se caracterizan por el gran número de peñas que la componen y que superan el centenar en el registro del ayuntamiento. Todas ellas, repartidas por el centro de la población, abren sus puertas de par en par para que cualquiera que nos visite pueda comer, beber, divertirse y convivir con las gentes del pueblo, disfrutando de la convivencia. Son días que Moraleja huele a fiesta, a toros. Somos el único pueblo de Extremadura en el que los encierros que se realizan a la una de la tarde corren por las calles seis novillos a lo largo de un kilómetro. Somos de hecho la ‘Pamplona Chica de Extremadura’. De hecho, con nuestras Fiestas de San Buenaventura aspiramos a ser Fiesta de Interés Turístico Regional. Estamos preparando ya el programa de fiestas y no hay ni una hora del día sin alguna actividad. Son fiestas durante las 24 horas.

Tienen una plaza del pueblo que llaman Plaza de Toros ¿Qué particularidades tiene?

Arquitectónicamente se trata de una plaza rodeada de una gran balconada de dos alturas y con fachadas blancas. Desde que tenemos documentos gráficos en ella tienen lugar la llegada de los toros de la dehesa para ser posteriormente lidiados por la tarde. En tiempos pasados rodeaban la plaza con carros y maderas. Esto se hacía el 13 de junio en San Antonio, aunque ya nos se celebra. La plaza se quedaba montada hasta el 14 de julio, con San Buenaventura.

¿Hay ganas de festejos taurinos en Moraleja?

Sí, contaremos por fin con los encierros tradicionales de la una de la tarde y también un festival, una novillada y una corrida de rejones, además de un concurso de recortes. En definitiva, cuatro festejos taurinos: tres mayores y uno tradicional.

Honran a San Cristóbal, patrón de los conductores ¿por qué esa devoción?

Es una devoción reciente, que se remonta a los años 50, coincidiendo con la construcción en la zona de la presa sobre el río Árrago y coincidieron muchos conductores de camiones y maquinaria. Eso propició la creación de una asociación, hoy ya casi desaparecida, que festejaban al patrón gracias al párroco, don Francisco. Hacían una procesión de vehículos en torno a la ermita y el sacerdote les bendecía.

Recomendamos

Iglesia de nuestra señora de la piedad

En nuestra primera parada en Moraleja tan importante es el continente como el contenido. La iglesia de Nuestra Señora de la Piedad alberga una pequeña talla de la Virgen de los Desamparados (siglo XVI) y un píxide de plata de la misma época, una custodia para llevar la comunión a enfermos. Sus exteriores son uno de los Puntos de Interés Ornitológico de la población.

El Chorrerón

Este primer Paraje Starlight de la región es ideal para hacer una ruta senderista de dificultad baja. Además, durante el día abundan las aves. También se puede visitar El Chorrerón para probar los exquisitos productos serragatinos, Los amantes de la astrofotografía tienen también un escenario perfecto para captar la Vía Láctea. Todos los veranos se organiza una visita nocturna al paraje.

Toros de San Buenaventura

Para honrar a san Buenaventura, patrón de Moraleja, se celebran unas conocidas fiestas durante la semana del 14 de julio, declaradas en 2014 ‘Festejos Taurinos Populares de San Buenaventura’ título que sólo tienen unos pocos municipios en toda la región de Extremadura. Moraleja se convierte en una ‘Pamplona Chica de Extremadura’ con encierros a la una de la tarde que transcurren a lo largo de un kilómetro y que desembocan en la plaza. Nadie es forastero y hay más de cien peñas.