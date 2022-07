El Museo Vostell Malpartida (MVM) en Malpartida de Cáceres colabora en la celebración del 90º aniversario del nacimiento del artista Wolf Vostell en su país de origen (Alemania), con el préstamo de archivos digitales de imágenes de happenings para la inauguración mañana de la exposición “Art after the Shoah. Wolf Vostell in dialogue with Boris Lurie” en Berlín.

El artista alemán Wolf Vostell (1932-1998) fue co fundador del movimiento vanguardista Fluxus y pisó a mediados de los años 70, por primera vez, la localidad cacereña, donde residió y fundó el museo de arte contemporáneo que lleva su nombre. Para la inauguración de esta muestra en la Kunsthaus Dahlem de Berlín, el MVM también ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Berlín el libro “NEIN Buch” de Wolf Vostell, “el único ejemplar que puede consultarse de este libro de artista creado en 1962”. La exposición recuerda la figura de Vostell y su relación con el artista Boris Lurie. De ahí el nombre de la muestra: “Arte después del Holocausto. Wolf Vostell en diálogo con Boris Lurie”. Para ello, se ha digitalizado diverso material de Vostell, a petición del Kunstmuseum Den Haag y la Boris Lurie Art Foundation, entre el que se encuentra documentación epistolar y su libro “NEIN Buch”, documentos albergados en el archivo del MVM. “Se trata de una cita obligatoria para cualquiera que esté o viaje a la capital alemana hasta el 30 de octubre”, aseguran desde el museo extremeño, sobre esta exposición que reúne un conjunto selecto de obras de Vostell y Lurie, a través de “un diálogo sostenido a lo largo de más de 30 años entre dos artistas incontestables, clarividentes”. Artistas “batalladores contra todo tipo de violencia y de crueldad en el tiempo que les tocó vivir. Una revisión de cómo ambos hicieron frente a la realidad insoportable de la Shoah desde la resistencia más tenaz”. La celebración del 90º aniversario de Wolf Vostell “ha servido de pretexto para aunar fuerzas entre The Wolf Vostell Estate (España y Alemania) y la Boris Lurie Art Foundation (EE.UU.)”, a la hora de poner a disposición de la muestra los fondos necesarios, en los que ha participado el MVM. El Museo Vostell se hace ‘tiktoker’ BAJO LAS ESTRELLAS El MVM celebra este mes de julio una nueva edición del programa de actividades culturales al aire libre denominado “Bajo las estrellas”, que incluye conciertos, happenings y talleres para todos los públicos. Toda la programación se desarrollará en el patio de los Toros de Hormigón, un espacio al aire libre del MVM. Este jueves, 7 de julio, a las 22.00 horas, se presenta el concierto intermedia “13 lunas” de Menhir, un colectivo formado por la artista visual Coco Moya y el músico y psicólogo Iván Cebrián. “Continuando con la práctica asentada en las dos ediciones anteriores, volveremos a prestar atención a la bóveda estrellada que nos acoge. Sin embargo, en esta ocasión será desde perspectivas que van más allá de la observación directa”, apuntan desde el museo. Sintetizadores, voz y electrónica se darán la mano en este concierto-performance, con “escenografía viva y en movimiento” para “crear una vivencia de tiempo expandido y generar nuevas relaciones entre el cuerpo y los ritmos lunares”. Tanto Coco Moya como Iván Cebrián estudian la noción de territorio especulativo y los estados de conciencia, a través de instalaciones sonoras, performances, rituales, vídeos y publicaciones. Ambos autores parten de la naturaleza y el paisaje para emplazar una composición sonora en el territorio. Así, van transformando el espacio y la percepción de la misma manera que los antiguos menhires de piedra se colocaban como una especie de geopuntura en el territorio.