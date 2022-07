Casar de Cáceres volverá a sonar rock un verano más. El Festival Casarock regresa al municipio cacereño con el rock de autor, y la poesía callejera del trovador urbano Poncho K como protagonista del cartel, y con un total de 6 conciertos (el próximo 13 de agosto), incluyendo bandas emergentes del panorama rockero comarcal, en el Centro de Ocio y Cultura, a partir de las 21.00 horas.

La organización asegura que quiere dar cabida a grupos con gran proyección como ‘Yo No Las Conozco’ que estarán también en esta VI edición. Y destacan que siempre han tenido muy presente que “la igualdad entre hombres y mujeres debe ser plena” y destacan la apuesta por ‘Yo no las Conozco’ que “demuestra con creces que la música rock no hace distinciones; un grupo muy prometedor formado sólo por mujeres”, que vienen a presentar su último tema ‘Akelarre’, con una perspectiva de género.

Además, el festival quiere potenciar a los grupos locales, y se subirán al escenario ‘Adarel’, grupo de metal formado a mediados de los años 90; ‘Mnemofobia’, grupo de metal formado en 2013, que cuenta ya con dos álbumes de estudio; ‘Tajo Rock’, grupo creado en los años 80, que será el encargado de interpretar los grandes éxitos del rock nacional e internacional, con temas que navegan desde ‘Loquillo’ hasta ‘Dire Straits’.; y, por último ‘Tocando Techo’, un grupo de jóvenes formado en 2018, que lucha por hacerse un merecido hueco en la difícil escena del rock.

Las entradas ya están a la venta por 5 euros.