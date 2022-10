La octava edición de la Ruta del Emperador Trajano se celebrará con una marcha senderista de 22 kilómetros que unirá a tres poblaciones vecinas. Las cacereñas Baños de Montemayor y Hervás y la salmantina Béjar pretenden así celebrar conjuntamente el Día de la Ruta de la Plata. Esta propuesta es considerada de alto interés cultural y natural por el atractivo de la historia común y propia de las tres poblaciones y por los paisajes que recorre. Tendrá lugar el próximo domingo 16 de octubre y para los interesados en asistir, el precio de las inscripciones es de 8 euros. Para adquirirlas, se puede acudir a cualquiera de las oficinas de turismo de cualquiera de los tres municipios y la fecha límite es el 11 de octubre.

Autobuses de ida y vuelta

La Ruta del Emperador Trajano partirá de la localidad de Hervás y pasará por Baños de Montemayor. Es ahí donde habrá un punto de avituallamiento de agua y fruta en el bulevar del pueblo. El recorrido culminará en Béjar. El camino se encuentra repleto de historia. Además de poder disfrutar del paisaje que ofrece el Valle del Ambroz en otoño, se podrá caminar por la Vía Verde del Ambroz y la calzada romana que atraviesa la comarca.

La organización de la actividad ha dispuesto autobuses para trasladar a los caminantes desde Béjar y Baños de Montemayor a Hervás. Estos partirán desde las estaciones de autobuses de ambas localidad. Del mismo modo, habrá vehículos para la vuelta a Hervás, que tendrá lugar a las 15.30 horas. En función del número de participantes, se establecerán los turnos de regreso.

Conmemoración a Trajano

La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata, formada por la Diputación de Cáceres y 34 localidades de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, ha puesto en marcha distintos eventos para conmemorar una fecha simbólica para los municipios por los que atraviesa este itinerario: el nacimiento de Marco Ulpio Trajano.

Trajano fue el emperador romano que confirió a esta calzada romana su forma definitiva y la dotó de infraestructura. Nacido el 18 de septiembre del año 53 d. C. en la ciudad de Itálica, a escasos kilómetros de Hispalis (Sevilla), no solo fue el primer emperador romano no procedente de la Península Itálica, sino también uno de los emperadores que apostó por esta calzada romana. Para conmemorar esta fecha, la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata fijó en 2014 celebrar cada año el Día de la Ruta Vía de la Plata. Una iniciativa con la que se pretende «aumentar el conocimiento acerca de los municipios por los que discurre esta calzada romana de más de 2.000 años de antigüedad, un itinerario heredero de un importante legado histórico, artístico y cultural, y de una riqueza natural excepcional», ha explicado el colectivo en una nota.