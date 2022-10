Nuevo baile de sillones en la alcaldía de Conquista de la Sierra. Un municipio de la comarca de Trujillo de apenas 180 habitantes donde los ánimos políticos están crispados y donde las rencillas personales se han colado en la corporación municipal. Tras un mes en la alcaldía, la ya ex regidora popular Tatiana González (y única edil del PP en el ayuntamiento) fue expulsada ayer de su cargo con la segunda moción de censura que vive este pueblo en un mes. Una moción propiciada por los ediles socialistas que han vuelto a otorgar a Juan Cadenas el bastón de mando.

La escalada de crispación política en este pueblo se remonta a principios de septiembre, cuando la Junta Electoral Central inhabilitó al entonces alcalde de Conquista de la Sierra, Fernando Sánchez Prieto (PP) y a la edil Gema Repollés Prieto en aplicación de la sentencia del pasado mes de mayo, que los juzgaba culpables de prevaricación urbanística e impuso la inhabilitación especial para cargo público. Para sorpresa de todos, la falta de consenso entre los cuatro concejales socialistas del municipio cacereño propició que el PP volviese a hacerse con la alcaldía en la sesión plenaria del pasado 14 de septiembre. A pesar de que era consciente de que el PSOE tenía mayoría absoluta y que la vara de mando sería para los socialistas, la edil popular Tatiana González optó por presentar su candidatura en el pleno extraordinario para la elección del nuevo mandatario municipal. Y en una carambola obtuvo el bastón de mando.

Dado que este municipio tiene menos de 250 habitantes, la Ley Orgánica de Régimen Electoral establece que los electores deben dar su voto directamente a los candidatos, no a una lista cerrada. En las pasadas elecciones municipales, tres candidatos del PP y dos del PSOE fueron los que más votos tuvieron, por lo que estos cinco conformaron la corporación local, con el ex alcalde popular Fernando Sánchez al frente, por ser el que más apoyos recibió. Por ello, las vacantes dejadas por Sánchez y Repollés, a raíz de la sentencia de inhabilitación, fueron ocupadas para las dos personas siguientes que más votos tuvieron, coincidiendo que ambas eran del PSOE. Con cuatro ediles, el PSOE planteó en septiembre una moción de censura para acceder a la alcaldía. En el pleno extraordinario para el debate de la misma, dos ediles socialistas presentaron sus respectivas candidaturas y no uno como se preveía, mientras que Tatiana González también elevó su candidatura. De todos ellos, la que más votos tuvo en los comicios locales fue la candidata del PP, por lo que fue elegida nueva alcaldesa. Sin embargo, el consenso ha vuelto a reinar en el grupo socialista y una nueva moción de censura les ha devuelto la alcaldía.

«Es lógico que sea el PSOE quien gobierne los meses que restan de legislatura. No puede ser que el PP tenga una sola concejala y sea la regidora del municipio. Además, es sabido que el anterior alcalde popular era quien seguía gobernando en la sombra», asegura el secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Morales.