En un año en el que el Museo Vostell Malpartida (MVM) en Malpartida de Cáceres ha colaborado expresamente en la celebración del 90 aniversario del nacimiento del artista Wolf Vostell en su país de origen (Alemania), con el préstamo de archivos digitales de imágenes de happenings para la inauguración de la exposición «Art after the Shoah. Wolf Vostell in dialogue with Boris Lurie» en Berlín, el espacio museístico (una referencia nacional del arte de vanguardia) celebra la subida exponencial de visitantes en el recién clausurado año 2022.

Ha recibido un total de 32.703 visitantes durante el 2022, lo que supone un aumento del 63,4% con respecto a 2021, y las estadísticas muestran la recuperación de una parte significativa del público que dejó de asistir a las instalaciones museísticas durante el período más crítico de la pandemia. Se han recuperado 3 de cada 4 visitantes con respecto a las cifras pre pandemia Cifras pre pandemia Esto supone que se han recuperado 3 de cada 4 visitantes con respecto a las cifras pre pandemia. Entre los datos más destacados de 2022, la gran afluencia de público durante la primavera y una importante subida en el mes de septiembre. Por otro lado, las condiciones meteorológicas del pasado año, con un caluroso verano y un otoño repleto de lluvias, «han influido para no alcanzar mayor número de visitas». Visitas nacionales e internacionales Del público visitante, casi la mitad procede de Extremadura (un 49,3%), seguido de visitantes nacionales con un 37,9 % y un 12,8% de extranjeros. Estos últimos aumentan un 36% con respecto a 2021. También se constata un incremento importante en el número de grupos (240 en total) lo que supuso una afluencia de 12.086 visitantes en grupo. «Todavía existe margen para alcanzar los más de 300 grupos que se recibían previos a la pandemia». Entre las actividades más destacadas del año 2022 está la celebración del 90º aniversario del artista fundador con la exposición “Wolf Vostell. El arte que quema”. La muestra puede visitarse hasta abril y ofrece una perspectiva vostelliana sobre temas como guerra o el efecto de la actividad humana sobre el planeta. El Museo Vostell Malpartida crea sinergias con Berlín Y se homenajeó al artista portugués Ernesto de Sousa en el centenario de su nacimiento al que se le dedicó una exposición documental y el concierto inaugural del XXIV Ciclo de Música Contemporánea. También se cerró la primera exposición individual dedicada por un museo español a la gran artista portuguesa Ana Hatherly. Finalmente, se celebró una exposición comprometida socialmente de Lourdes Germain titulada “Ocultos. Control de fronteras, control de privilegios”. Del mismo modo, continuaron celebrándose los ciclos más consolidados del calendario del MVM como el Ciclo de Música Contemporánea y el certamen estival “Bajo las Estrellas”. El Vostell conmemora los 90 años de su creador