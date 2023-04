Arroyo de la Luz vuelve a vibrar con sus carreras. El próximo Lunes de Pascua, día 10 de abril, es el Día de la Luz, Fiesta de Interés Turístico Regional caracterizada por las carreras de caballos que discurren por la Corredera y en las que cada año participan unos 200 jinetes y amazonas. Es la jornada más esperada por los vecinos, grandes conocedores del mundo equino y muy devotos de su patrona. Desde hoy y hasta el Lunes de Pascua el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz ha preparado una completa programación de actividades para todos los públicos que incluye actividades deportivas, conciertos, la representación del musical ‘Peter Pan’ y una Feria Tradicional de Artesanía que llega a su décimo tercera edición. Habrá talleres para conocer cómo se trabaja con el torno, el trenzado en cuero y la elaboración de mosaicos con vidrio. Los niños además son los protagonistas de muchas de las actividades previas con espectáculos de animación y representaciones en el cine teatro de Arroyo de la Luz.

Los orígenes del Día de la Luz se vinculan a la leyenda de ‘La batalla del Pozo de las Matanzas’. Según ésta en abril de 1229, el rey Alfonso IX luchaba contra los musulmanes en una batalla en la Dehesa de la Luz. Como los cristianos perdían la contienda, uno de ellos se encomendó a la Virgen de la Luz. Ésta se apareció en lo alto de una encima y cegó a los adversarios, por lo que los cristianos pudieron remontar aquel envite. Para anunciar la victoria varios jinetes regresaron al pueblo al galope, haciendo el recorrido que actualmente se rememora.

El Día de la Luz está organizado por el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, con la colaboración de la Junta de Extremadura, Extremadura Turismo y la Diputación de Cáceres. Dispone de un estatuto regulador propio, así como de un dispositivo de seguridad.

Desde el consistorio se dan una serie de consejos para disfrutar de la fiesta sin problemas. Así, se recomienda a los participantes nunca dar la espalda al lugar donde parten los caballos. Una vez que pase un caballo al lado no hay que colocarse de manera inmediata en el centro. Los visores de cámaras o vídeos no ofrecen una distancia exacta de la distancia a la que se encuentran los jinetes. Los asistentes deben estar siempre atentos a las indicaciones de la megafonía. No hay que apartarse de los caballos en el último momento y hay que estar atento a los niños y nunca dejarlos solos en la Corredera.