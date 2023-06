El pueblo de Cáceres donde Vox (no) ganó

La semana pasada, el Ayuntamiento de Valdehúncar, un pueblo de apenas 180 habitantes, asistía con cierto estupor a la llamada de medios de comunicación que preguntaban por la victoria de Vox en los comicios del 28M. Se trataba, según los datos oficiales, del único municipio de la provincia cacereña donde los de Abascal se anotaban una victoria. Pero, en realidad, el Ministerio de Interior había publicado por error que la formación verde se había hecho con la mayoría en la alcaldía de Valdehúncar.

El PP sale del consistorio

No es así. El PSOE ha ganado las elecciones con 4 ediles y Levanta ha conseguido un concejal. Ambos partidos han expulsado al PP ya no de la Alcaldía, sino del consistorio, donde no han obtenido representación. Un 89,29% de electores acudieron a las urnas en el municipio, lo que supone un récord histórico, teniendo en cuenta que hasta ahora el mejor dato correspondía al 83,75% de los comicios celebrados en mayo de 2019. El factor que mejor parece explicar la variación de este porcentaje se relaciona, tradicionalmente, con el cambio de tendencia política, que en este caso ha favorecido (en contra de la situación a nivel nacional) al PSOE.

Por lo que Vox ni siquiera ha obtenido representación municipal en este pueblo. No obstante, los de Abascal han obtenido 22 concejales tras el 28M en la provincia. Una subida importante, ya que en 2019 se conformaron con 5 ediles.