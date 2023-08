La piscina municipal de Huertas de Ánimas permanecerá cerrada durante los próximos días para realizar labores de mantenimiento. Así lo explicó este jueves, en una rueda de prensa, el concejal de Deportes, Daniel Vega, que lamenta que los usuarios tengan que limitar el uso de este servicio.

Ya hace días que, sobre todo, a través distintos foros en redes sociales, se estaban registrando quejas respecto al estado del agua, la suciedad del vaso y el funcionamiento de la depuradora. Cuestiones que, según Vega, se han estado intentando subsanar a diario, a pesar de no obtener los mejores resultados, dado que para ello es necesario que las instalaciones estén cerradas al público.

Tanto el concejal delegado del área, como la concejala y portavoz del equipo de gobierno, Consuelo Soriano, han remarcado: "Es una situación que nos hemos encontrado del anterior equipo de gobierno". Igualmente, han subrayado: "Quizá la piscina no debería haberse abierto en la fecha en que se abrió, sin resolver antes las deficiencias". Asimismo, reconocen que han intentado que esta situación no afectara a la temporada de baño, pero "ha sido imposible", debido a la cantidad de usuarios que hay en la piscina. "No tenemos horas suficientes para llevar a cabo una limpieza integral del agua", dicen.

Profundizando en las causas del cierre, Vega hizo referencia a un informe que recibió de manos de la anterior concejala responsable sobre el estado de las instalaciones deportivas. En concreto, de la piscina municipal de Huertas el documento expone que "el verano pasado hubo problemas con la pintura de los azulejos y para ello se ha intervenido en su retirada", algo que el actual responsable niega. "La pintura no ha sido retirada, por lo que el sistema de depuración no es el adecuado". Del mismo modo comentó que, además, "las crepinas de la depuradora están rotas", lo que provoca que la depuradora expulse la arena al vaso.

En esta línea, el concejal mencionó que otro de los datos que aparece en el citado informe tiene que ver con dicho vaso de compensación. En este caso, su antecesora advierte de que se debe revisar, "porque no aspira". Una vez valorado por los técnicos se ha llegado a la conclusión de que, a pesar de ser nuevo, el vaso está anulado, "pero no sabemos el motivo", confiesa Vega. La consecuencia es que "todos los días hay que rellenar la piscina más de una cuarta porque el agua que se pierde con el uso no se recupera".

Respecto a la suciedad y el color verdoso del agua, concluyó que es por esas deficiencias en la depuración. Así, se ha utilizado durante las noches floculante para aspirar la suciedad por la mañana con una bomba. "Solo con la depuradora, que actualmente, está funcionando a un 10%, es imposible mantener la piscina limpia". No obstante, "nos vemos obligados a cerrar unos días, para llevar a cabo una limpieza integral".

En cualquier caso, el concejal de Deportes aclara que esta medida es solo provisional puesto que para realizar una reparación real de las deficiencias se necesitaría más tiempo. "Habrá que llevarla a cabo cuando acabe la temporada de verano", dijo. Además, añadió que, a su juicio, "es una vergüenza que la piscina se haya abierto en estas condiciones, cuando se podía haber abierto más tarde o intentar solucionar los problemas que comentaba la concejala en el informe".

Piscina municipal de Trujillo

En cuanto a la piscina municipal de Trujillo, Vega señaló que ha sufrido varias averías en cuestión de una semana y media. "La primera fue el día 21 de julio, cuando tuvimos que intervenir de urgencia y parar la depuradora hasta el lunes, porque reventó una tubería", lo que dio lugar a que el agua estuviera verde. De todos modos, "el agua siempre ha tenido los parámetros óptimos y hay informes que así lo avalan, tanto de la técnico sanitaria, como de una empresa privada", subrayó.

El reventón volvió a repetirse tres días después, en otra tubería y se tuvo que volver a parar la depuradora para que el pegamento se secase. Ahora, el aspecto ha mejorado, porque la depuradora se ha puesto en marcha de nuevo, sostuvo.

Respecto al estado de la piscina climatizada, inaugurada hace unos meses, tanto Soriano como Vega avanzaron que también también tiene deficiencias, pero que "se hablará cuando llegue el momento", concluyeron.