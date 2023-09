Jacinto Sánchez Durán es alcalde de Cañaveral por un partido independiente ‘Alternativa por Cañaveral’. Repite legislatura, aunque en minoría, en esta población de poco más de mil habitantes. A medio plazo, el consistorio podría solventar todas las necesidades de trabajo y riqueza si prospera el proyecto de mina de litio de Lithium Iberia y la fábrica de cátodos prevista por Phi4Tech. El proyecto minero de Las Navas prevé extraer 1,2 millones de toneladas anuales de litio entre 2025 y 2026. En el Día de Extremadura, el primer edil de un pueblo de la España vaciada expresa su confianza en un futuro que será favorable a Cañaveral y sus vecinos.

¿Qué significa para usted como alcalde de Cañaveral el Día de Extremadura?

Celebrar el Día de Extremadura es un gran orgullo como alcalde. Pertenecer a la Comunidad Autónoma de Extremadura es también una gran satisfacción. La jornada de hoy es muy especial para todos los extremeños. Desde Cañaveral apoyamos el Día de Extremadura al cien por cien.

¿Cree que debe ser una jornada reivindicativa?

Al tratarse de una jornada especial no deja tener ese matiz. Extremadura, aunque nos conocen ya bastante, no deja de ser una gran desconocida. Deberíamos reivindicar que estamos aquí y todos los derechos que nos corresponden.

¿Qué pide usted para su pueblo y para los extremeños en general?

Para mi pueblo, evidentemente, pido riqueza, y en general para todos los extremeños. Pido trabajo, actividad, y que la gente sea feliz.

¿Están marginados los alcaldes de los partidos independientes por las instituciones?

Durante la legislatura anterior no he tenido problema ninguno. El anterior presidente Carlos Carlos y sus diputados siempre me atendieron bien; así como en la Junta de Extremadura. Espero que con el actual presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y con la nueva presidenta de la Junta, María Guardiola, se repita esta buena sintonía.

Alternativa por Cañaveral mantiene la alcaldía a pesar de que las direcciones provinciales de los partidos mayoritarios había cerrado un acuerdo. ¿Padece el municipio por ello?

No me consta que las direcciones provinciales de los partidos mayoritarios hubiesen cerrado un acuerdo… Yo soy alcalde, gobernando en minoría, que es muy difícil… pero estamos aquí.

¿Qué significa para el municipio la mina de Lithium Iberia, bajo las premisas del desarrollo sostenible y el respeto al entorno?

En el municipio, evidentemente, estamos muy ilusionados. La mina de Lithium Iberia va a traer trabajo a la zona. Queremos que se desarrolle correctamente sin ningún perjuicio para el pueblo y que todas las medidas oportunas se cumplan. En definitiva es riqueza para el municipio y para toda la zona.

¿Apoya el ayuntamiento sin fisuras esta iniciativa empresarial a pesar de las múltiples voces en contra?

El Ayuntamiento de Cañaveral respeta todas las voces y opiniones. Todo el mundo tiene derecho a exponer su punto de vista. En su momento, el ayuntamiento, por mayoría absoluta de los tres partidos, aprobó el proyecto de Lithium Iberia siempre y cuando se tomaran las medidas oportunas medioambientales y de todo tipo. La mayor parte de proyecto se va a ejecutar en nuestra zona y también se aprobó en la mancomunidad.

¿Qué supondrá en términos de economía y empleo una vez que esté en marcha?

Un pueblo con algo más de mil habitantes necesita trabajo, lo que conlleva riqueza y que los ciudadanos puedan vivir dignamente. Estamos muy ilusionados con el proyecto y esperamos que empiece cuanto antes porque hace falta.

Muchos vecinos no hablan en público del proyecto y lo alaban en privado ¿por qué ese miedo a hablar de él?

A mí no me consta que haya miedo. Yo escucho a todos los vecinos con sus problemas. Todos tienen derecho a opinar. Creo que este proyecto no es cuestión solo de Cañaveral, sino de la Junta de Extremadura, de España e incluso de Europa, que está detrás de él. Eso sí, siempre que se ejecute correctamente.

¿Qué otras iniciativas va a poner en marcha para dinamizar y mejorar el día a día de sus ciudadanos?

Si todo esto empieza a funcionar, conlleva que Phi4Tech monte una fábrica de cátodos en el polígono, con otros 360 puestos de trabajo. En total hablaríamos de 800 empleos, que son muchísimos para un pueblo de mil habitantes y la comarca. Mejorará el día a día de los ciudadanos y reduciremos deuda. Actualmente Cañaveral es uno de los pueblos más endeudados con un millón largo de euros. Tenemos en mente muchos proyectos pero no podemos llevarlos a cabo porque no tenemos capacidad económica.

¿En su programa hay alguna otra iniciativa reseñable?

En esta legislatura una de las cosas prioritarias es poner en marcha una residencia asistida tras la transformación de un edificio que era residencia de mayores con 30 plazas. Tenemos el proyecto, pero no la liquidez para ejecutarlo.