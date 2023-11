El Partido Popular de Jaraicejo ha calificado de «preocupante» la falta de información por parte del ayuntamiento sobre el estado del agua en el municipio y que «solo se haya limitado a no recomendar su consumo». Así lo recogen los populares en una nota en la que reflejan que desde este fin de semana el agua de los grifos de Jaraicejo «es marrón y con un aspecto que denota claramente que no es fiable para el consumo humano, pero no fue hasta ayer cuando el consistorio hizo una recomendación a la población para que no bebiera agua por avería general», explican desde el PP.

Por este motivo, dicho partido exige que «por el bien de los vecinos, el ayuntamiento debe explicar por qué, de repente, cuando nunca se han tenido problemas con el abastecimiento de agua, no se pueda usar ni para beber ni para cocinar». «En la tarde de domingo, sobre las 15.30, comenzó a salir el agua marrón por los grifos. En ningún momento de la tarde se procedió a dar ninguna explicación y no fue hasta la mañana del lunes cuando han recomendado no usar agua de grifo», manifestaron los populares. Así mismo, criticaron que se siga «sin información y sin saber si se ha comunicado a Sanidad o si se han hecho controles», afirmó el portavoz del PP, José Manuel Santos. Finalmente, este grupo lamentó el «oscurantismo y falta de detalle sobre esa supuesta avería general a la que alude el equipo de gobierno local».