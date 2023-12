Rubén Cabrera, propietario del Restaurante Los Arcos, en la avenida de Miajadas de Trujillo, no podía ocultar su alegría al enterarse de que había repartido 406.000 euros en la Lotería de Navidad, en una mañana frenética, teniendo en cuenta la tranquilidad de las habituales. De hecho, a partir de las diez de la mañana, su teléfono no ha parado de sonar, confiesa, llenándose de felicitaciones.

Y es que justo a las 10.09, el número 88.979 resultaba agraciado con el tercero de los ocho quintos premios del sorteo, dotado con 60.000 euros a la serie y uno de esos décimos había salido de su establecimiento. Entonces, no sabía que no sería el único. Unas horas después, alrededor de las 13.15, la euforia se intensificaba.

En ese momento, salía el Gordo, con el número 88.008 y la historia se repetía. Los Arcos había vendido uno de los décimos agraciados con 400.000 euros. El primer Gordo que esta cafetería da a lo largo de su historia. En este sentido, su propietario recuerda que no es la primera vez que reparte algún premio. Ya lo hizo con dos quintos, un segundo y ahora, con el Gordo.

No obstante, no deja de sorprenderle que en la misma ocasión, hayan coincidido dos premios importantes, "es muy difícil que esto pase. De hecho, ya es complicado dar uno", dice. A la alegría propia de la noticia, se sumaba la satisfacción de pensar que el décimo del Gordo se haya quedado en Trujillo, algo que aunque no está confirmado, cree que es muy probable, pues la clientela habitual es del municipio.