El Ayuntamiento de Arroyo de la Luz anima a votar por su mural del Martín Pescador para que se convierta en el Mejor del Mundo de 2023. Es el único mural de España que aparece entre los 50 mejores murales del 2023, en la plataforma mundial Street Art Cities, y se encuentra en Arroyo de la Luz representando también a toda Extremadura. Es muy sencillo votar. Solo hay que votar un mural de cada categoría y confirmar los votos en tu correo electrónico. Para ello hay que seguir los siguientes pasos. 👇

Entrar en el siguiente enlace https://streetartcities.com/awards/2023

Pinchar en EMITIR MI VOTO AHORA (Cast your vote now).

1. Categoría MEJOR MURAL DEL MUNDO (Best Mural of the World) selecciona el mural JM BREA, ARROYO DE LA LUZ, ESPAÑA. (Busca el mural del Martín Pescador creado por el artista JM Brea).

2. Categoría IMPACTO (Impact Award) vota por el mural que más te guste.

3. Categoría INNOVACIÓN (Innovation Award) vota el mural que más te guste.

4. En la siguiente página ENVÍA TU VOTO (Submit your vote) introduce tu correo electrónico y dale a enviar voto (Submit vote).

5. Muy Importante: Para finalizar debes entrar en tu correo electrónico y confirmar tus votos emitidos, abre el correo que te envía Street Art Cities y pincha en confirmar tu voto (Confirm your vote →) solo así será válida tu votación.

6. Por último te animamos a que compartas el enlace con tus amigos ( Share award link →)

La votación finaliza el 31 de enero. Apoya el mural del Martín Pescador de Arroyo de la Luz (Cáceres). Ayúdanos a que se convierta en EL MEJOR MURAL DEL MUNDO DEL 2023.